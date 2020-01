Serena Williams pierde otro tren

“Creo que cada vez soy mejor actriz. No soy más feliz que hace 10 años, pero solo tengo que fingir que no quiero golpear la pared, aunque en realidad lo hago…”.

Ve pasar el tiempo y los trenes, Serena Williams. Le escuece el orgullo, crepita el volcán y sigue alejándose el sueño de convertirse en la tenista más laureada de todos los tiempos, de los 24 grandes de la australiana Margaret Court. Volvió a perder otro tren la estadounidense, derrotada en la tercera ronda por la china Qiang Wang, 29 del mundo, y se marchó por la trampilla del Open de Australia. Aquí, en Melbourne, fue donde obtuvo su último grande, pero de eso hacen ya tres años y el depósito de cartuchos empieza a vaciarse. Empecinada en lograr su objetivo y ascender definitivamente al infinito, a la norteamericana se le van agotando el tiempo y las fuerzas.

“Definitivamente, creo que puedo conseguirlo, de lo contrario no seguiría en el circuito”, afirmó en la sala de conferencias, donde lucía un llamativo suéter rosa. “No juego solo para divertirme, jugar para perder no es divertido”, continuó. “No sé… Parecía que lo había hecho bien en los dos últimos [Grand Slams], he ganado muchas veces… Cada uno supone una oportunidad de salir ahí y ganarlo”, dijo antes de hacer una pausa: “No es solo una cuestión de ganar, sino de jugar un buen tenis, y hoy no lo hice. Esto es más decepcionante”.

La norteamericana, en dirección a los 39 años, ha disputado ocho Grand Slams desde que decidiera hacer un paréntesis en su carrera para ser madre, nada más coronarse en Australia en 2017. Sin embargo, la realidad le niega una y otra vez su ingreso en El Dorado. Tuvo el año pasado dos oportunidades excepcionales, en las finales de Wimbledon y Nueva York, pero cedió en ambas –contra Simona Halep y Bianca Andreescu– y la mecha competitiva va agotándose. Hay interrogantes. Más y más, cada vez. Dispuso de otras dos opciones en 2018, pero también se le resistió el triunfo en esos dos mismos escenarios, frente a Angelique Kerber y Naomi Osaka.

Esta vez, el patinazo es mucho más relevante. Venía Serena de levantar en Auckland su primer título desde la pausa, con buenas sensaciones e intimidando, y resbaló ante una rival que hace cuatro meses tan solo fue capaz de arañarle 15 puntos en los cuartos del US Open. 6-1 y 6-0, entonces. 44 abrasadores minutos para la china, que en esta ocasión flotó sobre la central australiana y se impuso por 6-4, 7-6(2) y 7-5, en 2h 41m. Silenciosa, en contraste con la efusividad constante de Serena, como si la vida le fuera en cada golpe, Wang se sostuvo con entereza a la réplica de la estadounidense y la tumbó.

“Honestamente, no creía que iba a perder este partido”, expresó. “Cometí muchos errores, son demasiados para una deportista profesional”, se reprochó acto seguido. “Por momentos parecías un poco exasperada, es así?”, le planteó un periodista británico. “Creo que tengo ese aspecto de ‘Serena frustrada’ (Serena frustration) en el que he estado trabajando, y estoy mejorando. Una mirada exasperada… Tal vez fue solo eso”, ironizó de buen tono, porque en esta ocasión sí supo aceptar el tropiezo de puertas afuera.

Es el último estacazo anímico para una obstinada campeona que se resiste a inclinarse ante la marca de Court. Al enorme mérito de su regreso tras la maternidad, Williams añade el espíritu irreductible de las elegidas. No se rinde, pero el viaje en busca del gran tesoro está empezando a convertirse en un martirio. Eso sí, a ella no le ganan. Ella pierde. “Soy demasiado mayor como para jugar así a estas alturas de mi carrera. Esto es un gran torneo, no es una excusa. No hay razón alguna para haber jugado así”, insistió cuando un enviado especial le insinuó que tal vez Wang también había hecho algún mérito.

No se despedía Serena tan rápido de Melbourne desde 2006 y lo hizo emocionada, porque su eliminación coincidió con la de su íntima amiga Caroline Wozniacki. La danesa, de 29 años y exnúmero uno, y ganadora también de un major, perdió contra la tunecina Ons Jabeur (7-5, 3-6 y 7-5) y selló su carrera mientras la Rod Laver Arena le aplaudía al ritmo del Sweet Caroline de Neil Diamond. “Los que jugamos sabemos lo duro que es mantenerse ahí arriba”, apuntó al ser preguntada por la edad de su retiro, mucho antes de lo habitual. “Pero estoy lista. No importa la edad o cuánto hayas jugado. Un día te miras y te dices: estoy preparada para el próximo episodio, para algo más, para no tener un calendario”, concluyó la nórdica.

RESULTADOS. VIERNES 24 DE ENERO CUADRO MASCULINO: Diego Schwartzman, 6-2, 6-3 y 7-6 a Dusan Lajovic.



CUADRO FEMENINO: Qiang Wang, 6-4, 6-7 y 7-5 a Serena Williams; Petra Kvitova, 6-1 y 6-2 a Ekaterina Alexandrova; Ashleigh Barty, 6-3 y 6-2 a Elena Rybakina; Ons Jabeur, 7-5, 3-6 y 7-5 a Caroline Wozniacki;

