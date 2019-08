Osaka y Gauff, noche ‘made in USA’

De repente, a Naomi Osaka le cayeron un porrón de años encima y se invirtió la historia. Ya no era ella, 21, el ojito derecho de la grada, la chica advenediza a la que arropar.

Ahora era Coco Gauff, 15, la que lloraba porque había encajado una derrota severa (6-3 y 6-0, en 65 minutos) y se despedía en la tercera ronda de Nueva York, el segundo grande que disputa. “No creo que yo sea una mentora”, le decía la japonesa a la extenista Mary-Jo Fernández durante la entrevista a pie de pista, dando las dos jugadoras una lección de saber estar de la que bien debería tomar nota Serena Williams, quien hace un año emborronó la primera coronación de Osaka cuando esta apenas había metido el primer pie en el circuito.

Terminó la noche entre lágrimas, en una escena muy made in USA. En contra de lo que le pasó a ella, relegada a un segundo plano por el show de Williams (37) porque esta no supo aceptar la inferioridad, Osaka se dirigió a Gauff nada más saludar a la juez de silla y le invitó a pronunciar a unas palabras. Emocionada, la niña se mostró agradecida y dio un paso a un lado para respetar el momento de la ganadora. “Ha sido [Osaka] muy dulce conmigo”, expresó Gauff; “ella es una gran jugadora y he aprendido mucho de este partido”.

De repente, a la número uno le había caído encima la veteranía y la ejerció con clase. Durante el duelo dejó claro que la diferencia entre ambas es muy ostensible, pese a que desde el punto de vista mediático Coco les haya tomado la delantera a todas. Tiene más golpes y más incisivos Osaka, y cuando encuentra el ritmo y el equilibrio –algo que no ocurre desde que elevase su segundo major, en Australia– es seguramente una de las tenistas más arrolladoras del circuito. Lo es y lo plasmó. Y Gauff, todavía con un repertorio básico, lo comprobó.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.