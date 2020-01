Zidane: “Bale se ha torcido un poco el tobillo, no podía seguir”

Mientras el balón caminaba a trompicones esquivando todos los pares de piernas que poblaban la hierba, Zinedine Zidane aplaudía cuando alguno de sus jugadores elevaba el esférico y lo alejaba de la tierra. “Era un campo complicado y hemos sufrido en la circulación”, reconoció el técnico del Madrid después del partido. “No hemos tenido buen juego”, añadió, aunque dejó claro que en este caso el fin resultaba más importante que los medios para lograrlo. “Estamos contentos porque al final pasamos a octavos y vinimos para esto”, sostuvo el francés, escenificando su versión más pragmática.

El primer tanto de los blancos fue obra de Bale, que no lo celebró a pesar de tratarse de su primera diana en cualquier competición desde su doblete ante el Villarreal a comienzos del pasado mes de septiembre, hace 143 días. El galés fue sustituido por Brahim mientras mostraba gestos de dolor en el tobillo izquierdo. “Se ha torcido un poco el tobillo, no es mucho, pero como siempre lo vamos a ver mañana. No podía seguir”, justificó su cambio Zidane. El jugador, que se lesionó en la primera parte antes de su gol pero siguió en el campo, apenas modificaba su rictus al saludar al técnico mientras enfilaba el banquillo ya en el segundo acto.

La alineación que presentó el Madrid, plagada de jugadores habituales, escenificó el respeto con el que se aproximaba Zidane a un encuentro peligroso. “Nos comportamos muy bien en el campo sobre todo contra un equipo de Segunda B que suele utilizar un juego más directo. Controlamos muy bien eso, y aunque han tenido ocasiones no han sido muchas. Demostramos mucha intensidad”, valoró el francés, que destacó la buena actuación de Brahim, bigoleador en Las Pistas, aunque no garantizó su continuidad en el equipo. “Estoy contento de lo que ha hecho. Nos ha dado el gol y la victoria. Todos los jugadores que están aquí cuando les toca jugar intentan hacerlo bien. Luego ya veremos lo que va a pasar con ellos”, remachó ZZ.

“Hemos llegado al minuto 92 con el partido vivo”, apuntó Jabi Luaces, técnico del Unionistas, que se mostró muy agradecido por el apoyo del público. “La afición ya se ha visto durante todo el partido cómo ha apoyado al equipo. Los chavales han hecho un grandísimo esfuerzo. Hemos jugado contra el mejor equipo del mundo y por momentos hemos tenido el balón, les hemos movido, hemos hecho un gol muy bonito y el partido ha estado igualado”, añadió el preparador vizcaíno. “Zidane, además de ser un gran entrenador, ha demostrado ser un señor con el once que ha sacado aquí”, indicó Luaces.

