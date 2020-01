Vendaval en Melbourne, “un sálvese quien pueda”

Melbourne amanece soleada y en un extremo de Melbourne Park, enorme recinto, se dispone a acceder a la pista 24 de entrenamiento Rafael Nadal. Cae un calor plomizo, se combaten los rayos a base de kilos de crema y los aficionados se agolpan para ver de cerca al número uno. “Tiene un físico impresionante”, dice el exfutbolista John Aloisi, un australiano que metió goles con Osasuna y el Alavés, y también en la Premier. Como en todos lados, el fervor por Nadal mueve a la masa, que después disfrutará de un muy buen programa en este miércoles. Figuran Roger Federer, Novak Djokovic y Serena Williams, y ninguno de ellos decepciona. Tenis de 24 quilates.

El suizo, citado en la tercera ronda con John Millman, compite entrada la noche y como ya hiciera el primer día resuelve sin complicaciones (6-1, 6-4 y 6-1 a Filip Krajinovic); antes, Nole se ha deshecho del japonés Tatsuma Ito (6-1, 6-4 y 6-2) y se las verá con otro, Yoshihito Nishioka; y entre medias se abre paso Serena, que despluma a Tamara Zidansek en 78 minutos y abordará a la china Qiang Wang. Buen menú en la central, por donde pasa la número uno, Ashleigh Barty (6-1 y 6-4 a Polona Hercog), y también buenas propuestas en el resto de las pistas.

Ahora bien, Melbourne es una lotería y el tiempo cambia en un abrir y cerrar de ojos. Las nubes y el viento van y vienen, y la lluvia aparece sin llamar a la puerta. “Esta ciudad es una adaptación continua…”, explica Roberto Bautista, que suma y sigue, esta vez en un incomodísimo escenario exterior, la pista 1573, abierta para que los elementos campen a sus anchas. “No recuerdo haber jugado con estas condiciones. Ha sido a cara de perro. Hacía mucho viento y era un sálvese quien pueda. Ha sido un partido de mucha lucha y mucha entrega, y de tenis lo justito”, prosigue.

El vendaval crece tanto que con un set iguales, ante Michael Mmoh, la organización suspende durante un buen rato el duelo y termina trasladándolo a resguardo, en la Melbourne Arena. “Ahí la historia ha sido muy diferente. Me he encontrado bien y he acabado [5-7, 6-2, 6-4 y 6-1] con muy buenas sensaciones”, zanja el castellonense, con un pleno de victorias (8) en este arranque de curso. Antes también ha sorteado una situación más delicada Carla Suárez: doble 7-6 a Aryna Sabalenka. “A mí estas condiciones me han favorecido, porque igualan. Ella venía con más ritmo, pero hay que saber jugar con el viento”, razona.

El tenis español también abraza el avance de Sara Sorribes (2-6, 6-1 y 6-1 a Veronika Kudermetova) y termina lamentando una sola baja, la de Paula Badosa. La neoyorquina, que logró el lunes su primera victoria en un grande, tutea a Petra Kvitova, pero la checa es una extraordinaria tenista. Vence en un pulso a cara y cruz (doble 7-6) y sigue en la carrera por el título australiano.

RESULTADOS. MIÉRCOLES 22 DE ENERO CUADRO MASCULINO: Roberto Bautista, 5-7, 6-2, 6-4 y 6-1 a Michael Mmoh; Diego Schwartzman, 6-1, 6-4 y 6-2 a Alejandro Davidovich; Roger Federer, 6-1, 6-4 y 6-1 a Filip Krajinovic; Novak Djokovic, 6-1, 6-4 y 6-2 a Tatsuma Ito; Stefanos Tsitsipas (ret. Philipp Kohlschreiber); Yoshihito Nishioka, 6-4, 6-3 y 6-4 a Daniel Evans; Marin Cilic, 6-2, 6-7, 3-6, 6-1 y 7-6 a Benoit Paire;



CUADRO FEMENINO: Carla Suárez, doble 7-6 a Aryna Sabalenka; Sara Sorribes, 2-6, 6-1 y 6-1 a Veronika Kudermetova; Petra Kvitova, doble 7-5 a Paula Badosa; Serena Williams, 6-2 y 6-3 a Tamara Zidansek; Naomi Osaka, 6-2 y 6-4 a Saisai Zheng; Coco Gauff, 4-6, 6-3 y 7-5 a Sorana Cirstea; Ashleigh Barty, 6-1 y 6-4 a Polona Hercog; Caroline Wozniacki, doble 7-5 a Dayana Yastremska.

