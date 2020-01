Todibo se marcha cedido al Schalke

No contaba para Ernesto Valverde y, desde el Barcelona, antes de que arrancara el mercado navideño, ya le indicaron que cumplirían su deseo de dejarle marchar para competir, para ganar minutos en la élite. Era la ambición de Jean-Clair Todibo, de 20 años, y el técnico aceptó porque no contaba con él, porque no le iba a dar minutos y porque tampoco le incomodaba acudir al filial en caso de urgencia. Valverde, despedido y relevado por Quique Setién, ya no está; Todibo, por el momento, tampoco. Más que nada porque el Barça cerró este miércoles la cesión del central francés al Schalke 04 hasta el final de la temporada.

El conjunto alemán, que le ha ganado la partida a varios equipos ingleses y a un par de italianos, también a alguno que otro de la Bundesliga, se ha guardado una opción de compra al final del curso por 25 millones fijos más otros cinco en variables. Una propuesta que no convencía al Barcelona en demasía pero que acabó por aceptar porque desde el área deportiva también pretenden hacer caja, tal y como exigen las cuentas del club. También porque el futbolista solo le costó un millón, precisamente en el pasado mercado invernal. El club azulgrana, en cualquier caso, incluyó otra cláusula en la que, en el caso de que el Schalke haga efectiva la compra, podría volver a comprarlo en el futuro por 50 millones fijos y 10 en variables.

Por más que no convenciera a Valverde, desde el Barça entienden que es un jugador con mucho futuro, sobre todo porque tiene las condiciones físicas y porque en un año ha asimilado cantidad de conceptos tácticos. Pero no se ha salido con la suya el francés. Tampoco el Barça en lo deportivo porque Todibo solo ha disputado 325 minutos en un año (158 en el curso anterior; 167 en este). Pero sí puede ser un negocio en lo económico. Dependerá del Schalke y de Todibo.

