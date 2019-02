Abidal: “A veces hay que arriesgar un poco”

Pasó la revisión médica a primera hora de la mañana en la ciudad deportiva y se trasladó al Camp Nou junto con su madre, su hermano, un amigo y sus agentes para firmar el contrato con el Barcelona, que le vinculará por cuatro temporadas y media. “Llega ahora porque tenemos que proteger a nuestros jugadores y la situación que tenía en el Toulouse era importante”, resolvió el secretario técnico Éric Abidal, en referencia a Jean-Clair Todibo (Cayena, Guayana francesa; 19 años). Resulta que el Barcelona ya había acordado el traspaso del jugador para julio de 2019, pero el Toulouse, enrabietado por perderlo antes de tiempo, decidió apartarle del equipo. Decisión que provocó la reacción del Barcelona, que desde los primeros días intentó hablar con la entidad francesa. “No querían atendernos”, convino Abidal; “y debíamos atender al presente. Por eso vino Murillo, que conocía LaLiga y estaba ya preparado”. Pero el Toulouse ha acabado por torcer el brazo y aceptó el traspaso antes de hora, también por la insistencia del jugador. “Tenía muchas ofertas de otros clubes de Europa”, reveló Jordi Mestre, vicepresidente del área deportiva azulgrana; “ha costado un millón más otros dos millones en variables y tiene una cláusula de rescisión de 150 millones”.

La llegada de Todibo, en cualquier caso, provoca overbooking en el eje de zaga azulgrana, que tiene a seis centrales: Piqué, Umtiti, Lenglet, Vermaelen, Murillo y ahora el joven francés. “Está aquí y tiene que ir creciendo, y al final decidirá el entrenador. Pero acaba de llegar, no conoce el país, la liga ni el club”, resolvió Abidal, que prosiguió en su piropo: “Es un jugador muy joven, con mucho talento. No tiene mucha experiencia, pero debemos detectar lo antes posible los talentos de cada país. Él era uno de ellos. Un jugador con un potencial muy grande, también está con la selección Sub-20 francesa”. Todibo recogió el testigo: “Por el momento, en estos primeros tres meses quiero aprender y mejorar. Escogí el Barça para aprender de los más grandes cada día. No estoy para ser titular necesariamente ahora mismo, sino para estar con la plantilla”. Pero solo podrá hacerlo en el Camp Nou y no en el Mini porque tiene ficha del primer equipo. No solo eso, sino que llevará el dorsal 6 (número que elevó a otra categoría Xavi) y en el vestuario del Camp Nou, tendrá la taquilla al lado de Messi y de Rafinha.

Ocurre que Vermaelen juga de uvas a peras, castigado por las lesiones, del mismo modo que Umtiti lleva en el dique seco varios meses, con la rodilla izquierda a la virulé. “Está trabajando en la recuperación y esperamos que se recupere cuanto antes. Es muy importante y contamos con él, pero hemos tenido que trabajar en esta línea de Todibo”, defendió Mestre. “Está claro que Umtiti es un ejemplo para mí. Es un reciente campeón del mundo, uno de los mejores en su posición. Me dejaré aconsejar y seguro que me ayuda a integrarme en el campo”, apostilló Todibo bajo la aprobación y sonrisa de Abidal, orgulloso por traer talento: “Es muy difícil encontrar un jugador con perfil Barça. Pero cuando lo tenemos debemos ir sin pensar”.

La operación, modesta en el mercado actual, entraña su riesgo. “Solo ha jugado 10 partidos, pero cuando lo ves en uno ya ha suficiente. A veces hay que arriesgar un poco”, expuso Abidal, que añadió: “puede jugar en diversas posiciones como mediocentro y central. Va bien por arriba, atlético y muy tranquilo con la pelota entre los pies”. Polivalencia de la que no renunció Todibo, que será el francés número 24 en la historia del Barça: “Estoy para jugar. Me da igual de mediocentro o de central”. Y, acudiendo al tópico, agregó: “Jugar aquí es un sueño de niño”. O, lo que es lo mismo, hace unos pocos años.