Zidane: “Lo de la flor no va a cambiar”

La final de la Supercopa en Yedda deparó una imagen inusual en los últimos años. Aunque no hubo intercambio de camisetas, Zinedine Zidane y Diego Pablo Simeone posaron juntos sobre la hierba del estadio Rey Abdullah, aprovechando su presencia para las respectivas ruedas de prensa. Ambos, cuestionados en sus cargos recientemente y ahora con la posibilidad de ganar el primer título de la temporada, mezclaron lo deportivo y lo personal.

"Me veo mejor entrenador que cuando gané las tres Champions.En la vida también, como persona. Aprendes de las situaciones, de la gente a tu alrededor. Escucho mucho a la gente que está conmigo, que es muy válida. Mi objetivo es progresar. Lo de la flor… no sé, cada uno… Eso no va a cambiar. Puedes pensar una cosa de mí y al lado está otro que piensa totalmente distinto. Lo acepto. Me gusta lo que hago, mi trabajo, doy el corazón, el resto no lo puedo controlar. Sigo convencido", relató Zidane.

“Esto es como la vida, somos mejores con los años. Todas las experiencias acumuladas las conseguimos desarrollar. Yo considero haber crecido tanto en la vida como en el deporte ya que, creo, que no haya una relación separada de la vida con el fútbol”, opinó Simeone.



"Lo que cambió fueron mis ocho meses fuera. El equipo es más o menos igual. Hay momentos bonitos y hay aceptar las críticas. Luego los jugadores después de haber ganado mucho pasaron por ese momento, pero es normal. Para recuperar el éxito solo creo en el trabajo y en tener paciencia. Queremos dar otra alegría a la afición", dijo el técnico madridista que renunció al cargo al poco de ganar la Copa de Europa en Kiev porque pensaba que con ese plantel ya no podía ganar más.

"Nosotros seguimos en el mismo lugar de crecimiento, de mejora, de buscar que nuestros futbolistas tomen experiencia. Los más jóvenes y los que más tiene tiempo llevan, transmitirles lo que es el Atlético y el momento que estamos viviendo. Enfrentarse siempre a rivales como el Madrid, Barça o Liverpool nos hace mejores. Mañana tenemos una linda oportunidad”, observó El Cholo, que volvió a repasar la victoria ante el Barcelona. "La mejor parte defensiva fue la del primer tiempo. Defendimos muy bajos pero porque ellos fueron mejores pero el equipo tuvo sostén. En el segundo tiempo todo lo contrario. Defendimos peor y atacamos mejor. En el segundo gol anulado a ellos hubo una aura en el estadio que vi a mis jugadores pensar: ‘Si lo empatamos lo ganamos’. Le perdieron el miedo al partido. Entonces Llorente, Correa, Vitolo con la conducción… "Si mis jugadores están bien, no le temo a nada”.

Preguntado si tras los diferentes cambios de dibujo empleados en la temporada ya no se le puede considerar un simple alineador, Zidane concluyó: "No es así. Preparamos los partidos. Miramos siempre bien, bien, bien al rival. Miramos la fase ofensiva y la defensiva. Es importante conocer al rival, cómo ellos juegan. Pero lo importante somos nosotros".

