El Madrid baila al Valencia

Luis Enrique acudió al estadio Rey Abdullah para contemplar la semifinal y observar de primera mano a los jugadores que podría convocar para los siguientes compromisos internacionales de la selección española. Entre ellos, el preparador de La Roja dejó claro que también sigue de cerca a Gabriel Paulista, titular en el centro de la defensa del Valencia. “Estoy pendiente de cualquier jugador que pueda ser seleccionable y Paulista está en una gestión que puede que lo sea”, aseguró en el descanso el técnico asturiano.

El jugador ché, nacido en São Paulo (Brasil) hace 29 años, reconoció recientemente su deseo de vestir la camiseta de España, y anunció que para poder hacerlo se encuentra realizando los trámites para obtener el pasaporte y la nacionalidad española. “Todo el mundo sabe que quiero jugar en la selección española. Pero todavía estoy en trámites con mi pasaporte, tengo que esperar porque no es una cosa rápida. A primeros de año espero tener mi pasaporte para estar disponible. Espero también que el seleccionador pueda mirar algunos partidos nuestros. Mi objetivo principal es dar mi mejor trabajo aquí y así poder llamar la atención de los técnicos”, reconoció el defensa en el diario Marca. “Creo que estoy haciendo un buen trabajo. Si me llama Brasil no quiero ir, yo quiero ir con España”, amplió el futbolista.

La posición de acompañante de Sergio Ramos en centro de la zaga se encuentra desierta, en tanto en cuanto Luis Enrique durante su anterior etapa en la selección, igual que su sucesor en el cargo, Robert Moreno, han empleado en ese puesto a distintos futbolistas como Iñigo Martínez, Mario Hermoso e incluso el veterano Raúl Albiol (34 años).

Certificada la clasificación para la próxima Eurocopa, que se disputará entre el 12 de junio y el 12 de julio en 12 sedes distribuidas en 11 ciudades, los próximos compromisos de España pasan por tres partidos amistosos. El primero tendrá lugar ante Alemania el 26 de marzo en el Wanda Metropolitano; en el segundo se enfrenará a Holanda el 29 del mismo mes en el Johan Cruyff Arena de Amsterdam; y concluirá su preparación frente a Portugal el 5 de junio, de nuevo en el Wanda.

Luis Enrique también tuvo palabras para valorar el nuevo formato de la Supercopa de España, del que se mostró partidario. “Me gusta. La Supercopa de España por las fechas que se celebraba parecía más un mero trámite de verano. Con esta fecha y formato me parece más atractivo. Como seleccionador estoy encantado”, aseguró.