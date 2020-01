Zidane: “Jovic es el futuro, es muy bueno”

Mientras Zinedine Zidane recorría el largo pasillo que conducía al atril de la sala de prensa de las instalaciones del Al-Ittihad, los empleados de la organización se arremolinaban con cierta reverencia para paso fotografiarle. Afectado su equipo por las bajas de última hora de Bale y Benzema, el entrenador madridista trató de interpretar el papel de un optimista convencido. “Las sensaciones son buenas pese a que perdemos a jugadores como Gareth y Karim. Es lo que nos toca, pero la plantilla es larga y sabemos que los demás jugadores están aquí para responder”. Las ausencias del galés y del francés han puesto el foco en Luca Jovic, el joven goleador serbio por el que el Madrid desembolso 60 millones de euros este verano. “Claramente Jovic es una opción para jugar”, advirtió el técnico galo, que hizo una defensa de su delantero. “Es el futuro hay que estar tranquilo, está aprendiendo. Es un niño que quiere aprender mucho, está trabajando bien y es muy bueno. Va a meter muchos goles,, pero lo que me interesa es el jugador completo que puede ser”.

Centrado en el duelo con el Valencia, Zidane lanzó un mensaje de cómo lo encarará su equipo: Estamos aquí para jugar un partido de Supercopa fuera de España, pero nos adaptamos, la única cosa es pensar en el partido que es una semifinal, pero para nosotros es una final. No hemos venido a pasear”.

El optimismo que destilaba Zidane tiene que ver con el nivel defensivo adquirido por su equipo en lo que va de curso. Nosotros, siempre, para atacar bien tenemos que defender. Últimamente, estamos fuertes defensivamente y hay que seguir en esa línea para luego atacar bien. Luego sabemos que nuestras armas pasan por el nivel ofensivo y tenemos que mostrar muchos recursos. Si nos hacemos fuertes atrás, luego tenemos calidad para molestar a cualquier rival”.

Zidane admitió que es la primera vez que pisa Arabia Saudí y cuestionado sobre jugar en un país que le enlaza con sus orígenes argelinos y en el que las mujeres por primera vez podrán ir al fútbol sin restricciones, su respuesta fue oficialista. Se escudó en lo profesional para no entrar en sus sentimientos personales. “Estoy contento de estar aquí porque vamos a jugar una competición importante y es lo que me anima, y a los jugadores, el plan personal, yo estoy aquí para algo muy profesional, lo personal no lo voy a contar”, zanjó antes de concluir que “aquí los favoritos son los cuatro equipos que estamos. Nosotros necesitaremos dar nuestra mejor versión”.

