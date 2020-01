Sainz gana la tercera etapa del Dakar y Alonso termina quinto

Carlos Sainz logra su primera victoria de etapa de este Dakar 2020 después de dos jornadas en que se vio muy cerca de la victoria pero erró en la lectura del roadbook. Si bien, su buen hacer de las primeras etapas le da así el liderato de la carrera. Sainz dominó la especial, esta vez sí, prácticamente desde los primeros kilómetros. Al piloto de Mini, que completó la especial en 3h 48m 01s, le pisaba los talones su compañero de equipo Peterhansel, que no resistió el empuje final del español y cedió 10 minutos (está a 19 minutos en la general). Al Attiyah quedó segundo, a 3m 35s (y es segundo de la general, a 4m 55s). Y Fernando Alonso, después de la experiencia vivida el día anterior, puso la directa, desde la 17ª posición de salida –la organización le recolocó para evitar problemas con los camiones– y terminó quinto, a solo 6m 14s de Sainz.

La etapa en motos fue muy exitosa para Honda gracias a la victoria del estadounidense Ricky Brabec, que voló este martes (4h 8m 23s) para completar la etapa bucle en torno a Neom, que todavía no es ciudad, aunque tiene un aeropuerto divino y nuevo, caprichos de la realeza saudí. Decía David Castera que esta sería etapa más bonita. Pero no está claro si los pilotos opinan lo mismo después de tantos contratiempos.

El relato de los pilotos Honda, que coparon las tres primeras posiciones (con Cornejo a 9m 39s y Barreda a 13m 16s), difiere considerablemente de los de KTM, que se perdieron y que reclaman a la organización por el mal funcionamiento de un punto de paso. Que no es fácil la navegación en este Rally Dakar ya se ha dicho mucho, pero es difícil saber si el libro de ruta está equivocado, como reclama KTM, si el ganador de la etapa aplaude lo claro y cómodo que resulta. Eso sí, “cuando vienen muchas indicaciones yo bajo el ritmo, que el año pasado ya me di cuenta de que con mucha velocidad luego te pasas el rato yendo y viniendo, buscando un punto de paso”, concedía Brabec. Walkner terminó octavo (cedió 20 minutos) y sus compañeros de KTM Sunderland (16º , a 38) y Price (12º, a 35 minutos) también perdieron tiempo y caen posiciones en la general que ahora lidera Brabec.

El Rally se acercaba a Jordania. Y en una especial (427 km) en los que predominó la arena, entre cañones y montañas, los competidores alcanzaron su punto más elevado: los 1.400m de la montaña Jabal ash Shifa. Nada comparable, eso sí, con las etapas en Bolivia o aquellas en las que los corredores cruzaban los Andes muertos de sueño y frío, con el mal de altura acechando. Motos y quads debían completar este martes su etapa maratón. No lo hizo y está fuera de la carrera el francés Van Beveren (Yamaha), que abanona tras sufrir una dura caída a solo tres kilómetros de emepezar la especial que le ocasionó una fractura de clavícula

Por otro lado, en el capítulo de sucesos de la jornada, el Mini de Vladimir Vasilyev se incendió en el km 284 de la especial y el motor de la moto de Paolo Gonçalves se rompió en el kilómetro 30. EL ganador de la etapa anterior en motos Ross Branch tuvo un accidente y no paraba de perder tiempo. “He salido disparado por los aires y me he dado un buen golpe, pero así es la carrera. Ahora nos vamos a centrar en terminar”, decía.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.