Pesic: “Es una victoria importante para el futuro”

Svetislav Pesic enfatizó la importancia de la defensa desplegada por sus jugadores en el contundente triunfo del Barça en el clásico. Los azulgrana dejaron al Real Madrid en cinco puntos en el primero cuarto, y en 63 al final del encuentro. “Nunca ganas en el inicio de un partido, pero esta vez ganamos porque sabíamos cómo se tiene que defender contra el Real Madrid”, afirmó el técnico serbio del Barça. “Los primeros diez minutos para mí fueron decisivos, con una buena defensa. Eso nos dio confianza y pudimos jugar mejor en ataque, sin pensar mucho. Sabíamos que ganar el partido sin una buena defensa, no era posible. En ese aspecto hemos estado a un alto nivel, con continuidad. Hemos jugado un partido casi perfecto, con motivación. Y con el apoyo que hoy hemos recibido de nuestros aficionados —el Palau se llenó—, es muy difícil perder”.

El entrenador serbio relativizó la enorme ventaja con que concluyó el duelo: “Veinte puntos ayudan para los próximos partidos, pero no significa mucho. Sabemos que no es la realidad entre equipos como el Barça y el Madrid”. Valoró la importancia de un triunfo que empareja a su equipo con el Real Madrid y el Casademont Zaragoza en lo alto de la clasificación de la Liga Endesa. “Esta victoria y la manera como la conseguimos ayuda para ganar en confianza, sobre todo para los jugadores nuevos. Ven que podemos competir y ganarle al Madrid. Es una victoria no solo para hoy, sino también para el futuro, para cuando volvamos a jugar contra el Madrid”.

Pablo Laso se aferró a un dato definitivo, según dijo, definitivo: “No puedes aspirar a ganar un partido perdiendo 22 balones”. El entrenador del Real Madrid analizó la actuación de su equipo: “Hemos ido siempre a remolque, todo el partido. Ellos han sido capaces de hacer buenas defensas, pero yo tengo que ser crítico con mi equipo. Nuestro partido, a nivel defensivo, es de los peores de la temporada”. El técnico de Vitoria extrajo una conclusión del duelo: “El Barcelona es un equipo con mucho talento, un gran rival con grandísimos jugadores. Ha sido una gran enseñanza sobre cómo hemos de competir contra ellos. Desde el inicio no hemos tenido consistencia en el juego ofensivo. En los anteriores encuentros, hemos sido mucho más sólidos en defensa y en ataque”.

“A juzgar por el ambiente parece como si hubiéramos ganado un título”. A partir de las palabras de Nikola Mirotic, los jugadores azulgrana aplaudieron largamente el apoyo de su hinchada en el Palau. “Hay que disfrutar estos momentos porque ganamos al equipo que juega el mejor baloncesto”, insistió Mirotic, exjugador madridista y, desde el pasado verano, la estrella del Barça y el jugador más valorado estadísticamente tanto en la Euroliga como en la Liga Endesa. “Mentiría si no dijera que se siente algo especial al ganar al Madrid. Necesitábamos este triunfo para acabar bien el año, saber que progresamos, y más después de dos derrotas contra ellos. Era importante constatar que les podemos ganar. Estamos bien”, afirmó, satisfecho por su primera victoria ante el Madrid, contra el que, como azulgrana, perdió en la final de la Supercopa y en la octava jornada de la Euroliga.

“Hemos jugado muy bien, sobre todo en la primera parte”, afirmó Tomic, mientras Oriola subrayaba el excitante ambiente que hubo en la pista. “Hemos ganado gracias a los aficionados; la victoria es para ellos. El ambiente ha sido histórico”. Claver, que reaparecía después de la lesión en un pie que le mantuvo lejos de la pistas desde el 2 de noviembre, indicó: “Las sensaciones han sido buenas, y más ganando. ¿Qué mejor vuelta podía tener? Hemos salido muy centrados, sobre todo atrás”. El ala-pívot valenciano formó en el quinteto titular, una decisión de Pesic un tanto sorprendente. “Yo me adapto”, dijo Claver. “Si tengo que empezar, empiezo; y si no, después. Ya me había dicho (Pesic) que estuviera concentrado para este partido. Estamos contentos del ambiente y el apoyo que hemos recibido en el Palau. Es lo que queríamos y nos ha salido muy bien”.

Y Hanga concluyó: “Nuestro objetivo es mejorar día a día. Hemos controlado el partido desde el primer minuto. Hicimos la mejor defensa del año”.

