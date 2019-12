Una diana histórica en el reino masculino del dardo

Pocas derrotas han sido encajadas con una sonrisa tan amplia y franca como la de Fallon Sherrock, británica de 25 años, tras quedar descabalgada el viernes en la tercera ronda del torneo PDC de dardos. “He disfrutado tanto”, subrayaba esta jugadora que en realidad ya se sentía triunfadora desde que días antes se convirtiera en la primera mujer que vence a un hombre en un Mundial. Su físico menudo y atlético ha acaparado desde entonces cabeceras deportivas y concitado el jaleo desde las redes sociales, incluido un tuit de la leyenda del tenis Billie Jean King: “Tu talento y gracia bajo presión te llevarán muy lejos”.

Feliz tras “haber puesto los dardos femeninos en el mapa”, Sherrock era una de las únicas dos mujeres, entre 96 participantes, que competía por el cetro mundial de un deporte tradicionalmente dominado por los hombres. Y la única que pasó la primera criba al acabar derrotando a Ted Evetts en una velada histórica en el Alexandra Palace de Londres (7 de diciembre) por 3-2. Mansur Suljovic, undécimo del ranking, se convirtió en su segunda víctima masculina en la siguiente partida.

El tramo que discurre entre la primera vez que la jugadora de Milton Keynes (sudeste de Inglaterra) cogió los dardos, a los 17 años, y esas dos resonadas victorias está trufado de torneos, en la categoría exclusivamente femenina, y del disfrute de un deporte que Sherrock “recomendaría a todo el mundo, porque es tan competitivo como divertido”. Ha participado en todos los BDO —una de las dos clasificatorias femeninas para los mundiales— desde 2014, a pesar de que ese fue el año más difícil de su vida tras un parto que le dejó secuelas físicas.

Siguió en el circuito capeando con los efectos secundarios de la medicación prescrita para sus problemas renales, que le deformaron el rostro, y sobre todo con el alud de burlas de algunos desaprensivos por su “cara de luna”. “No pienso dejar que me afecten los comentarios negativos ni que me obsesione lo que puedan decir personas irrelevantes en mi vida. Creo que esta actitud me ha ayudado a reforzar el carácter”, dijo tras alcanzar la final BDO de 2015, su máximo hito hasta entonces.

Las ganancias embolsadas a lo largo de su carrera ascienden a 57.758 libras, una cifra modesta que probablemente se vea pronto multiplicada a resultas de su súbita fama que atraerá jugosos contratos publicitarios. Por lo pronto, ya ha anunciado que el premio de 7.500 libras que le reportó su victoria frente a Ted Evetts lo entregará íntegramente a la asociación nacional que apoya a niños autistas como el suyo, Rory, de 5 años.

“Esta chica sabe jugar y me ha exigido dar lo mejor para plantarle cara”, declaraba Chris Dobey (número 22 del mundo) tras batirla el pasado viernes. Llamar “chica” a una madre de familia hecha y derecha quizá suene algo condescendiente, pero la verdadera intención del jugador inglés era la del reconocimiento. Ambos posaron con las manos enlazadas y brazo en alto como si en realidad no hubiera habido perdedora en aquella liza. Así lo siente Fallon Sherrock, convertida en toda una celebridad en el Reino Unido, y portadora de un mensaje: “Las mujeres podemos derrotar a los hombres, solo necesitamos mayores oportunidades de promoción”.

Fallon no es la única Sherrock en la escena de los dardos, donde su hermana gemela Felicia también aspira a salir algún día del circuito únicamente femenino. Desde que la canadiense Gayl King lo logrará en 2000 sólo la han seguido otras cuatro mujeres.

“Volveré el próximo año”, ha sido la despedida de Fallon de la presente edición del PDC, que ha congregado a los 32 mejores jugadores del mundo. Con esa advertencia sugiere que lo mejor está todavía por llegar y que está dispuesta a hacer realidad la premonición de su admirada Billy Jean King.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.