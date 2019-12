Aleñá, cedido al Betis sin opción de compra

Para Carles Aleñá (Mataró, Barcelona; 21 años) fue un varapalo el inicio de este curso. Jugador capital en la pretemporada, se ganó la titularidad en el primer encuentro liguero frente al Athletic y en San Mamés, pero cuajó un mal encuentro y el técnico Valverde le castigó a un ostracismo absoluto. Después de esa primera media parte, no volvió a competir de corto hasta 15 jornadas después. Tiempo que le hizo cambiar de opinión sobre su futuro, pues decidió que más le valía acumular minutos en el césped antes que experiencias en los entrenamientos. Deseo concedido porque ha firmado por el Betis -que asume la ficha íntegra del centrocampista- hasta final de temporada como cedido sin opción de compra.

El Betis ya llegó a un acuerdo con Aleñá el pasado verano, pero la operación quedó frustrada por la inquietud de Valverde ante la posibilidad de perder de una tacada a Rakitic y al canterano. No se marchó ninguno, sin embargo. El Barça ha competido hasta el ecuador de la temporada con siete centrocampistas, sabiendo que Busquets como mediocentro y De Jong como volante son casi inamovibles. Por lo que Arthur, Sergi Roberto, Arturo Vidal y Rakitic, además de Aleñá, han tenido un papel secundario. Demasiado para el canterano -solo ha acumulado 260 minutos sobre el tapete repartidos entre 4 partidos de LaLiga y uno de la Champions-, que tras unos meses de competición le pidió al entrenador y al club que le liberaran. Y, aunque tenía otras ofertas, como del Getafe, de la Premier e Italia, Aleñá ha escogido el Betis porque conoce a Joan Francesc Rubi y Jaume Torres, que formaron parte del cuerpo técnico del Barcelona cuando Vilanova estaba al mando. Además, se reencuentra en Sevilla con Marc Bartra, defensa cuya llegada al Betis se gestó con Iván de la Peña, el mismo agente que ahora ha llevado a Aleñá al conjunto andaluz.

Para el Barça también era la mejor opción. "Necesita coger minutos de juego y experiencia en un club de una filosofía de buen trato al balón como es el Betis", resuelven desde el área deportiva. Y aclaran: "Pero no hay opción de compra porque la idea es que juegue allí para volver y competir de nuevo por un puesto en el Barcelona". Una vía no parece demasiado halagüeña porque así lo explican los protagonistas en los últimos años. Samper, Halilovic, Deulofeu, Cuenca, Rafinha, Munir, Bojan.... Nombres de jugadores que pasaron por la cesión y nunca más se pudieron asentar en el primer equipo, acaso Rafinha con sus idas y venidas, lastrado por las lesiones. Además de Aleñá, en cualquier caso, Oriol Busquets (Twente), Cucurrella (Getafe), Miranda (Schalke) y Rafinha (Celta) también están a préstamo, quizá con la misma ilusión de Aleñá. La diferencia, sin embargo, es que el Barça lo quiere de vuelta porque confía en sus prestaciones, cosa que no ocurre con el resto. Así que el Benito Villamarín, donde compartirá línea con Carvalho, Guardado, Canales, Ismael y otro mediocentro de contención por fichar, puede ser todo un máster para Aleñá. También un billete de ida y vuelta al Camp Nou.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.