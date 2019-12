Valverde: “Cuento con Arturo Vidal y Aleñá en enero”

Arturo Vidal salió con la voracidad de siempre, con las ganas de comerse el mundo porque desde niño entendió el fútbol como un ejercicio de superación. Así, en un santiamén, se fue al suelo dos veces para tratar de robar el balón —una con éxito y en la otra hizo falta— y cuando la gente todavía se sentaba en su butaca, se inventó una chilena dentro del área que por poco no batió a Pacheco. No hubiera valido porque estaba en fuera de juego, pero Vidal quería más y ganó.

Por más que no transpire los conceptos del fútbol de posesión de La Masia —“escuché lo del ADN, pero lo más importante es ganar y levantar copas al final del curso”, resolvió en su presentación en sociedad—, Vidal se mostró contundente en campo contrario. Justo en el momento en que se baraja su salida del club. Resulta que el chileno expresó hace tres semanas su disconformidad y tristeza ante la falta de minutos —aunque suma 767, por delante de Rakitic (760) y Aleñá (260)—, toda vez que amenazó con hacer mutis por el foro si la situación no viraba. “Si en diciembre, o cuando acabe la temporada, no siento que soy importante aquí, tendré que buscar una solución y ampliar horizontes para ser importante”, convino. Y diciembre ya ha llegado, con la ventana invernal a la vuelta de la esquina. Aunque desde el club no se plantean el traspaso —acaba contrato en 2021— a no ser que llegue una buena oferta, ahora que tiene pretendientes en Italia e Inglaterra. “Llevamos hablando de esto desde hace mucho tiempo”, se lamentó Valverde; “sigue aquí, va jugando… No tengo mucho que pensar. Parece el famoso partido contra el Girona que se debía disputar en Miami, que lo hablamos dos meses y nada”.

Ocurre, sin embargo, que Vidal ofrece algo que no dan el resto de centrocampistas: gol. “Ajustamos el equipo en función de las características. Arturo aparece por delante, por detrás, por la derecha, por la izquierda… Muchas veces cuesta ordenarle. Pero jugando de interior, como Leo muchas veces baja, nos hace falta que lleguen desde la segunda línea y él es un llegador. Para nosotros, que lleguen al remate desde detrás es muy bueno”, argumentó Valverde. Y añadió: “Valoro muy positivamente su aportación como la de Aleñá. Estarán con nosotros cuando volvamos de las vacaciones. Cuento con ellos”.

Contabiliza cinco dianas el chileno (ante el Betis, Sevilla, Valladolid y Leganés, además de la lograda contra el Alavés), una más que si se juntan todas las logradas por el resto de medios del equipo: dos de Arthur y una de Busquets y De Jong. “Siempre ha tenido gol. El año pasado lo merodeaba en cada encuentro —se quedó en tres— porque no hay partido en el que no se gane una ocasión clara”, señalan desde las oficinas del club; “pero ahora está atinado y con confianza”.

Pero el idilio de Vidal con las redes rivales se explica también con la tabla de goleadores, pues es el cuarto del equipo, solo por detrás de Messi (15), Suárez (13) y Griezmann (8). Precisamente, el francés evidenció su felicidad en el club. “Vienen vacaciones merecidas. No hemos llegado a nuestro techo, pero ahora toca disfrutar y volver. Me voy muy contento a las vacaciones”, resolvió con una sonrisa. Él sabe que volverá. Queda por ver si sucede lo mismo con Aleñá y con Arturo Vidal.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.