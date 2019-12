Barcelona, Real Madrid y los árbitros, en el mismo hotel

Los jugadores del Barcelona y del Real Madrid, así como los árbitros del partido, se concentrarán durante el mediodía de este miércoles en el Hotel Sofía de Barcelona, a la espera del partido que disputarán a las 20.00 horas en el Camp Nou. Así lo confirmaron fuentes policiales a este diario —la noticia fue adelantada por Moisés Llorens en ESPN— después de la petición realizada por los Mossos d’Esquadra para facilitar el acceso de los equipos y los colegiados al Camp Nou, muy cercano al Hotel Sofía. Una coincidencia insólita en una cita de máxima rivalidad deportiva y que está provocada por la convocatoria de Tsunami Democràtic, la plataforma independentista que ha anunciado para la misma tarde un acto multitudinario en el Camp Nou.

La expedición madridista no variará su rutina, sino que viajará a las 11 horas a Barcelona y quedará concentrada en el Sofía y no en el Hotel Rey Juan Carlos. Los jugadores azulgrana, por el contrario, cambiarán sus hábitos y, en lugar de acudir al estadio por su cuenta dos horas antes del encuentro, como es su costumbre, se citarán a partir de las 12.30 horas en el Hotel Sofía.

El plan inicialmente previsto y que también afecta a los colegiados, igualmente citados en el mismo hotel que los jugadores de los equipos —tenían previsto alojarse en el Melià Sarrià— no ha sido confirmado ni desmentido por el Barcelona. El club azulgrana se remite a la policía, elude hablar de los movimientos previstos en el operativo por motivos de seguridad y entiende que cualquier dispositivo puede sufrir variaciones en función de los movimientos que se produzcan hasta la tarde del miércoles, horas antes del Barça-Madrid.

Tsunami Democràtic ha convocado una movilización alrededor del Camp Nou para expresar y dar a conocer a todo el mundo la situación de “excepcionalidad” que vive Cataluña. La acción prevista reuniría a unas 25.000 personas, según sus organizadores y consistiría en hacer visible en las gradas y en el campo el mensaje Spain, sit and talk (España, siéntate y habla). La plataforma ha reiterado que su intención no es “ni bloquear ni suspender” el clásico, un mensaje que da a entender que no tratarían de impedir la llegada al campo de los dos equipos y los árbitros —el colegiado designado para el encuentro es el canario Hernández Hernández—.

Tanto la policía como la entidad azulgrana, sin embargo, se muestran cautos y recelosos con las informaciones atribuidas a Tsunami Democràtic. El temor en el club se centra no solo en la acción que puede organizar antes del encuentro, y que puede dificultar el acceso normal al estadio, sino también en una posible invasión del terreno de juego una vez iniciado un clásico en que está en litigio el liderato de LaLiga y que fue suspendido el pasado 26 de octubre por la situación que se vive en Cataluña.

Los Mossos d’Esquadra piden ahora la colaboración de los equipos para poder garantizar su llegada al Camp Nou, muy cercano al Hotel Sofía. La zona será acordonada por un amplio dispositivo policial en una primera fase mientras que después los agentes trabajarán para facilitar el acceso de los aficionados al campo y evitar incidentes con los manifestantes en las afueras del Camp Nou. Un millar de Mossos y cerca de 2.000 efectivos de seguridad privada velarán por la seguridad de un clásico que contará, por otra parte, con un invitado de honor: Marc Márquez. El piloto de Cervera, ocho veces campeón del mundo de motociclismo y reconocido seguidor del Barça, hará el saque de honor en el Camp Nou.

