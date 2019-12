El Apoel frena al Sevilla

El Sevilla desperdició la posibilidad de ganar en Chipre ante el Apoel e igualar al Bayern de Munich como el único equipo con pleno de victorias en sus partidos europeos, en este caso en la Liga Europa. Los andaluces jugaron un partido bastante flojo, que sí pudo cambiar su rumbo si el delantero Dabbur hubiera anotado el penalti cometido sobre Ocampos en el minuto 56 y con empate a cero en el marcador. Belec, portero local, adivinó sus intenciones. No fue la tarde del Sevilla porque cuatro minutos después llegó el gol del Apoel. Discreta actuación del conjunto hispalense. Aunque la derrota no tiene la mínima trascendencia clasificatoria, sí empaña la imagen de un equipo que llevaba 11 partidos seguidos sin perder en las dos competiciones que disputa. Además, Lopetegui se debió marchar con la imagen de que muchos de los jugadores habitualmente suplentes no le convencieron para ganarse un puesto en LaLiga. No obstante, el Sevilla ha sumado 15 puntos, es primero de grupo y se evita rivales importantes en el sorteo del próximo lunes. Quizás el Leverkusen y el Shakhtar se antojan como los posibles contrincantes más complicados para el conjunto andaluz.

4-5-1 Loukas Hadjiloukas 27 Vid 44 Tarjeta amarilla 53' Tarjeta amarilla Nick Ioannou 90 1 goles 60' Gol Tarjeta amarilla 62' Tarjeta amarilla Vujadin Savic 30 G. Merkis 91 Dragan Mihajlovic 95 Tarjeta amarilla 73' Tarjeta amarilla Alef 17 Cambio 78' Sale Andreas Makris Antonio Jakolis 14 Uros Matic 11 Cambio 90' Sale Efrem Musa Al-Taamari 8 Lucas Souza 20 Cambio 69' Sale De Vincenti Pavlovic 13 Bounou 15 Alejandro Pozo 18 Tarjeta amarilla 50' Tarjeta amarilla Escudero 36 Genaro 3 Sergi Gómez 5 Tarjeta amarilla 75' Tarjeta amarilla Lucas Ocampos 30 Cambio 67' Sale Pepe Mena Bryan Gil Salvatierra 17 Tarjeta amarilla 46' Tarjeta amarilla Gudelj 7 Tarjeta amarilla 50' Tarjeta amarilla Marcos Lopes 24 Cambio 45' Sale Óliver Torres Joan Jordán 14 Cambio 45' Sale Dabbur Chicharito 4-2-3-1 Julen Lopetegui

El Sevilla no tuvo ritmo en un primer tiempo soso. Algo que se puede entender porque llegó al último partido de la fase de grupos con la primera plaza en el bolsillo. Lopetegui se permitió el lujo de dar descanso a todos sus futbolistas titulares salvo Ocampos, que jugó después de sus partidos de sanción en LaLiga. El vasco aprovechó también para hacer debutar al central Genaro, del filial, quien a sus 21 años debutó en el primer equipo con una aceptable actuación. Realmente apenas pasó nada hasta el minuto 27. Una pérdida de balón de Gil fue muy bien aprovechada por Al-Taamari, quien se internó en el área y disparó con ventaja. Bono hizo una buena parada y demostró por qué el Sevilla ha apostado por él como suplente de Vaclik. Justo después del susto, el balón le llegó a Ocampos, quien disparó con fuerza para que Belec despejara con apuros. Estas dos acciones fueron lo más destacado de un choque donde el Sevilla volvió a evidenciar sus problemas en la delantera. Chicharito salió de titular y apenas tuvo opciones. Fue sustituido al descanso por Dabbur mientras De Jong se quedaba en Sevilla. Todo apunta a que el holandés será el delantero titular el próximo domingo frente al Villarreal.

La mala racha de los atacantes del Sevilla se acentuó cuando Dabbur falló un penalti cometido sobre Ocampos en el minuto 56. El Sevilla había salido mejor en la segunda mitad, impulsado por Óliver Torres y el propio Dabbur. El delantero israelí lleva anotados tres goles en la competición y su ansia por marcar hizo que le arrebatara el balón a Gudelj para lanzar el penalti. Sus ganas de marcar le llevaron al error. El Sevilla, que estaba jugando con una marcha más, cedió sin embargo un gol a balón parado en un error en la salida de Bono. El central Savic marcó de cabeza y el Apoel, también clasificado aunque con problemas en su Liga y estrenando entrenador, se encontró con un tesoro inesperado. Los chipriotas se metieron atrás tras marcar y al Sevilla, lento y sin recursos, le costó un mundo encontrar vías de entrada al área local. El final del choque fue muy desordenado, con escasas opciones del Sevilla para empatar en un partido en el que no se jugaba nada.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.