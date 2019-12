Zidane: “Seguir con la buena racha es lo más importante”

Antes de adentrarse en la zona más caliente del inicio del curso, el Madrid tenía un trámite en Brujas que Zidane no consideraba tal. El próximo mes viene intenso para los blancos, desde la visita el domingo a Mestalla. El lunes, a las 12.00 en Nyon se sortean los cruces de octavos de la Champions, con cinco posibles rivales, cuatro de ellos de mucho peso: Bayern, Juventus, Manchester City, Liverpool y Leipzig. El miércoles, el clásico en Barcelona; el domingo siguiente, visita del Athletic al Bernabéu, y ya enseguida el 8 de enero de nuevo el Valencia en la Supercopa y una posible final el 12 contra el Atlético o el Barça, otra vez. Con este panorama, la cita de Brujas contenía lecturas para Zidane: “Al final no cambiaba nada, pero sí a nivel de imagen y de seguir con nuestra buena racha, que para mí es lo más importante. En cualquier momento, haciendo un partido regular o si pierdes puntos, no es lo mismo para preparar el siguiente. Mejor así, y lo hicimos”, explicó.

La música había llegado a la plantilla, y le puso voz Luka Modric, autor del tercer tanto: “Tenemos una semana importante, con el Valencia primer y luego con Barcelona y Athletic. Queremos terminar el año fuertes, como estamos últimamente. Estamos con mucha confianza y espero que podamos seguir así”, dijo.

Para este afianzamiento de la tendencia, el técnico francés subrayó la importancia de que los no habituales sumen cuando aparecen: “Estamos contentos por la victoria y por el partido serio que hicimos. Y también con los cambios que jugaron”, explicó. La idea la particularizó después en Jovic, titular anoche después de una época de ausencia: “Ha jugado poco y un jugador necesita jugar mucho para estar bien. Yo creo que lo ha hecho bien y tiene que seguir trabajando como lo hace. Es un problema mío, no es suyo. Lo suyo es seguir trabajando y cada vez que le toque jugar, responder”.

Hasta Vinicius, por fin reencontrado con el gol, abundó en la importancia de sumar tiempo de juego y estar preparado para cuando llegue su momento: “Siempre es bueno marcar, para cualquier jugador, no solo para mí. Pero me quedo con el partido entero, ha servido para acumular minutos”.

La idea ha calado, también en el otro joven goleador: “Zizou siempre dice que va a contar con todos y hoy [por ayer] fue una buena demostración de que todos estamos listos y podemos ayudar”, razonó. Subrayó lo colectivo, pero no dejó de celebrar su gol y el de Vinicius, la primera vez que marcan dos brasileños en la Champions con el Madrid desde 2007, con Baptistao y Robinho: “Los dos goles me hicieron muy feliz, el de Vini también. Ya venía muy bien, de un gran partido, y hoy ha hecho un gran gol. Estoy muy contento por él. El gol es siempre lo más importante, pero él nos estaba ayudando con grandes actuaciones, el gol premia su esfuerzo”.

