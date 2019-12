Rodrygo y Vinicius ganan oficio

El Madrid atornilló en Brujas una vuelta más su vieja versión de aquella solidez de cuando dominaba en el primer ciclo de Zidane. Sin fluir, se llevó el partido en el Jan Breyden impulsado por una versión rara de sus extremos brasileños, que marcaron sin aparecer apenas. Vinicius no regateó y Rodrygo casi no bailó con nadie. Y, sin embargo, los blancos enlazaron su décimo partido sin perder y como hacía tiempo que no se veía, se llevaron un encuentro en el que nada se jugaban.

BRU 1 - 3 RMA Brujas Mignolet, Mechele, Simon Deli, Odilon Kossounou, Sobol, Vanaken, Vormer, Eder Balanta, Thibault Vlietinck (Charles de Ketelaere, min. 69), Dennis Bonaventure y Tau (Schrijvers, min. 58). Real Madrid Areola, Ferland Mendy, Eder Militao, Varane, Álvaro Odriozola, Vinicius Junior (Brahim Diaz, min. 72), Modric, Casemiro, Isco (Federico Valverde, min. 83), Rodrygo y Jovic (Benzema, min. 76). Goles 0-1 min. 52: Rodrygo . 1-1 min. 54: Vanaken . 1-2 min. 63: Vinicius Junior . 1-3 min. 90: Modric . Árbitro Tobias Stieler Odilon Kossounou (min. 21), Sobol (min. 33), Eder Balanta (min. 14), Modric (min. 5) y Casemiro (min. 36). Odilon Kossounou (min. 21), Sobol (min. 33), Eder Balanta (min. 14), Modric (min. 5) y Casemiro (min. 36). Estadio: Jan Breydelstadion

Y eso que el Real empezó gripado, como tropezándose en los bordes no pulidos de las piezas sustituidas en un engranaje que llegó a fluir de maravilla en el partido contra el PSG en el Bernabéu, sobre todo hasta que se lesionó Hazard. Pero en el comienzo en Brujas se había desvanecido hasta el vuelo que, después de la caída del belga, cogió Vinicius contra el Espanyol. El brasileño, impulsado por aquel despegue, se lanzó como un desesperado a por lo primero que rondó sus dominios, un balón que avanzaba hacia Kossounou, en la línea de fondo. Vinicius iba tarde, pero voraz, y se llevó un córner. No arrancó más en todo el primer tiempo al defensa costamarfileño. Si acaso una falta en una carrera que agitó al público. El duelo dejó escenas insólitas: Vinicius renunciando a arrancar. Por allí el brasileño solo se sacudió la sombra con alguna ayuda de Mendy. También trató de acompañarle Jovic, pero el serbio, duro en la faja, vivo en buscar aire para la pelota, no tiene la conversación de Benzema. Quién la tiene.

El panorama por la otra banda no pintaba mejor. Por allí deambulaba Rodrygo tirando desmarques a la nada. Al Madrid no le fluía el balón en el centro, con Isco impreciso y a ratos retórico, y Modric sin socios. En ese embudo se atascaban los blancos, mordidos por Vormer y Balanta, sin encontrar resquicios hacia las bandas. Tampoco resultaba la salida a partir de los laterales. Odriozola, como el resto, parecía maniobrar un instante más tarde que los belgas. El primer susto lo dio el Brujas, con un remate a bocajarro de Tau que Areola se quitó de encima con los pies.

Los avisos del Madrid no nacieron del juego, sino de dos robos muy arriba de Casemiro, que sigue jugándolo todo, un último partido de fase de grupos sin incertidumbre para la competición y un 5-0 al Leganés hasta el final. Sí se tomaron un respiro, con la vista en el Valencia y el clásico, Courtois, Carvajal, Benzema y Valverde. Bale y Nacho también retrasaron el regreso de sus lesiones. Casemiro siempre está. Sigue siendo quien mantiene la llama, sople el viento de donde sople. De la primera pelota que rebañó arriba, Vinicius sacó un pase que dejó solo a Jovic, que se estrelló contra Mignolet. De la segunda, Isco extrajo un disparo que se perdió por poco.

La laboriosidad a trompicones del partido del Madrid era casi una empresa de minería, con pocos destellos como el balón al espacio con el que Modric inició la jugada del primer tanto. El lateral, a campo abierto, la puso atrás y Rodrygo, conchabado con el gol, voleó con precisión clínica a la base del poste.

Apretado toda la noche por un Brujas que aún miraba de reojo al Parque de los Príncipes, por si el Galatasaray le birlaba el tercer puesto del grupo que comunica con la Europa League, el Madrid respiró. Algo fugaz. Lo que tardó Militão en desperdiciar un pase ante Bonaventure, la pesadilla belga en el Bernabéu. Enseguida empató Vanaken y regresó la bruma, de la que salió el Madrid por la misma ruta por la que se alivió en el primer tiempo, a partir de Casemiro.

El brasileño lanzó una rosca que subió como un globo y cayó como una piedra sobre el área del Brujas, donde Jovic, toda la noche cazador de causas perdidas, se la domesticó a Rodrygo. Pero se enredó entre los defensas y el portero y acabó taconeando sin querer un pase que no dejó escapar Vinicius. El brasileño encontró el gol, tan esquivo con él, en los últimos instantes de una actuación rarísima en la que apenas exhibió su repertorio de regates, engaños y fugas a la carrera. Negado al principio por Kossonou, esperó acontecimientos como si también tuviera el registro de francotirador.

Entonces ya compareció la caballería, precedida por un energético Brahim, dispuesto a todo con todos. Benzema y Valverde terminaron de dar aire al equipo, que cerró la cita con Modric marcando el gol que siempre marca Kroos y el Madrid trazando de nuevo con firmeza la línea recta de la solidez.

