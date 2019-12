Lisandro Martínez, el ‘Carnicero’ inesperado

Hace un año el Ajax puso en el mercado a Matthijs de Ligt y Frenkie de Jong. Los vendió en el verano por un total de 160 millones de euros, la clase de precio que solo se paga por los mejores especialistas del mundo. Para reemplazar a De Ligt fichó Lisandro Martínez por siete millones. Pero el 28 de agosto contra el Apoel, en el cruce de clasificación de la Champions, el técnico ajacied, Ten Hag, cambió de opinión. Al cabo de siete partidos oficiales movió el zaguero al mediocentro. La que probablemente sea la posición más delicada del complejo andamiaje del Ajax fue puesta en manos de un chico de 21 años sin más experiencia profesional que dos temporadas en Defensa y Justicia, viejo club social y deportivo de Florencio Varela, pequeña localidad absorbida por el suburbio insaciable de la ciudad de Buenos Aires.

Lisandro Martínez debió encontrar su papel contra todas las evidencias. No tenía el despliegue de De Jong, ni la experiencia de Schöne para cerrar los espacios entre la defensa y el mediocampo, y mucho menos poseía la ferocidad innata de De Ligt para saltar a la presión. Pero tres meses más tarde no solo lleva la manija del equipo que esta noche se jugará el pase a octavos con el Valencia en Ámsterdam (21:00 horas). También se manifiesta como activista ecologista y decidido partidario del derecho de las mujeres a abortar. Su cuenta en Twitter es azote de los sectores más conservadores de la política argentina.

En plena campaña presidencial, a Mauricio Macri le dio por repescar el eslogan obamiano: “Sí, se puede”. “¿Qué creen que pensaba San Martín al cruzar la Cordillera de los Andes? ¿No, no se puede? o ¿Sí, sí se puede?”, planteó el expresidente en Twitter. El jugador, que venía de despachar al Den Haag en la Eredivisie, le replicó con cuatro palabras: “¡Totalmente carente de seriedad!”.

Nicolás Díez, que lo entrenó en Defensa y Justicia, no se sorprende: “Él es así”, observa, “en la cancha tiene la misma valentía con la que se expresa cuando habla de política”.

“Como Gary Medel”

Ayudante de Sampaoli en la selección de Chile y Argentina, Díez fue miembro del cuerpo técnico de Sebastián Beccacece en Defensa y Justicia durante la temporada 2018/19, el año en el que el equipo alcanzó el segundo puesto de la Superliga bajo el liderazgo del imberbe Lisandro Martínez.

“Es el mejor futbolista que yo he dirigido, excluyendo a la selección argentina”, señala Díez. “Tiene una técnica por encima de la media. Con buen golpeo de balón, capaz de regatear, de romper en conducción y de irse de varios rivales. Su posición natural es la de defensor central. Pero como no es alto [mide 1,78] los técnicos dudan a la hora de buscarle un lugar. En Newell’s, su club de origen, no jugaba porque el entrenador prefería centrales más altos. Él empezó a jugar porque Juan Pablo Vojvoda, que lo conocía de la reserva de Newell's, se lo llevó a Defensa y Justicia y le dio la titularidad. Ahí jugó de central. Y con nosotros jugó en todas las posiciones de la zaga, incluso como lateral. Su recorrido me recuerda al de Gary Medel, que en Chile era central y en Europa, como lo veían bajito, lo ponían de volante”.

“Al comienzo de la temporada buscamos un cerebro para el mediocampo”, dijo Ten Hag en septiembre. “Sabíamos que Martínez había jugado en el mediocampo. Pero, ¿podía hacerlo en el sistema Ajax? Había que probar y vimos cosas buenas”.

No volvió a jugar de central. Atrevido como es, comenzó meter pases filtrados. “No arriesga por arriesgar”, dice Díez. “Arriesga para tomar las decisiones que pide el partido. Antes se equivocaba más pero ahora tiene un gran índice de acierto. Sobre todo en el pase de salida. En un fútbol como el argentino, en donde hay tan pocos espacios y todo es tan precipitado, ver la sangre fría y la precisión con la que daba el primer pase era llamativo. Por eso lo querían Boca y River. Creo que la elección del Ajax ha sido acertada”.

“En el Ajax, jugando como volante tiene una ventaja”, concluye el entrenador argentino. “Como es central entiende lo que significa jugar con una defensa adelantada. Puede manejarse en la anticipación. En Defensa y Justicia jugamos mucho haciendo presión alta, y él se acostumbró a vivir en espacios grandes. Esa experiencia y ese carácter lo ayudan a adaptarse. Ahora tendrá que aprender a darle velocidad a las jugadas, a perfilarse, a jugar a uno o dos toques”.

Los hinchas del Johan Cruyff Arena le apodaron El Carnicero. A él esto le pareció “muy loco”. Para conmemorar el bautismo distribuyeron una serigrafía en la que aparece con mandil, cubierto de sangre, macheta en mano. Mauricio Macri da fe.

