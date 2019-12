Valverde: “Lo de Messi no se acaba”

Antes del duelo el foco estaba en Kubo, canterano de La Masia que llegó al Camp Nou por el camino más inverosímil porque lo hizo con la camiseta del Mallorca y, bajo esa, otra figurada del Madrid, que lo tiene cedido después de que el Barça se negara este verano a pagar las exigencias del futbolista. Pero los flashes también apuntaban hacia Messi y su reciente conquista del sexto Balón de Oro. Y el 10, auténtico Arquímedes del fútbol, explicó por qué con un hat-trick. El número 35 en LaLiga, uno más que el récord que compartía hasta el momento con Cristiano Ronaldo. “Es una demostración del porqué le dan este premio. Lo de Messi es algo que no se acaba”, reconoció Valverde.

Leo quiso ofrecer su sexto laurel a la afición y lo hizo en compañía porque sus tres hijos saltaron el césped y le entregaron el galardón, después exhibido hacia el Camp Nou al tiempo que el pequeño, Ciro, se arrancaba a llorar hasta que su papá le cogió como al trofeo. También estaban Mateo y Thiago, el mayor, el mismo que cuando a Leo le tocaba jugar hace unos años, le cuestionaba: “¿Otra vez te vas al gol?”. Una tarea que nunca ha dejado de hacer porque acumula 616 tantos como azulgrana en 702 partidos, más otros 68 con la elástica de Argentina. Ante el Mallorca, firmó tres para alcanzar los 12 —y eso que al final de la jornada 7, por lesiones, no sumaba uno solo— y superar a Benzema (11) en la lucha por el pichichi.

Ya lo advirtió el técnico bermellón, Vicente Moreno, en la previa del choque. “Estamos expuestos a lo que quiera Messi”, resolvió. Aunque él lo azuzó después de que se enzarzaran en una discusión dialéctica en el área técnica, tras una tarascada que recibió el 10 y el comentario posterior que le disgustó. “Da igual que esté enfadado o no para marcar goles”, replicó después el mister bermellón; “pero parece que hay jugadores que están en una burbuja y no se les puede razonar. Para unas cosas, Leo es un jugador diferente, pero para otras es como los demás”, argumentó Moreno. Pero la palabra nunca fue el don de Leo sino que lo son sus pies. Y en dos jugadas similares, recibió en la frontal del área, se perfiló para el disparo con la zurda y soltó dos disparos con rosca cerca del palo y lejos del portero. “¡Messi, Messi!”, entonaba el Camp Nou, extasiado porque por mucho que Leo diga que ya se acerca el momento de la retirada no lo plasma con su fútbol. Goles de francotirador que elevan al Barça como el equipo que más goles logra este año desde fuera del área (10) en las grandes ligas europeas, por delante del Girondins (9) y el Manchester City y Leipzig (8). Luego, aparecería Messi con siete, los mismos que el Cagliari, Lyon e Inter.

No fue, en cualquier caso, el punto final del 10, que volvió a hacer diana antes de acabar el choque. Todo un recital que explicó la eclosión del Barça, pues remató 17 veces a portería, su mejor registro en un partido de LaLiga desde octubre de 2005 ante el Málaga (20). Lo que permitió que Reina completara 14 paradas, récord en este curso en un partido de las cinco grandes ligas de Europa. Pero no pudo contra todos y a la fiesta se sumaron Suárez y Griezmann. “Era una noche especial para Leo y queríamos hacer un buen partido para él. Seis Balones de Oro es algo increíble”, convino Griezmann. Leo lo agradeció con tres goles.

Luis Suárez: “El mejor gol de mi carrera” En el vestuario del Barcelona bromean con Luis Suárez le dicen que falla los goles fáciles mientras marca los más complicados. “Eso me dijo Ernesto en el entretiempo. Un delantero tiene muchas ocasiones y, a veces, es normal fallar las fáciles a veces”, reconoció el delantero. “En algunas más sencillas no está tan acertado. Pero ha sido una broma”, reconoció Valverde. El 9 del Barça culminó una jugada colectiva con un tacón excelso, según el uruguayo, “el mejor gol de su carrera”. “Pensaba que se le quería pasar el balón a un compañero. Me ha sorprendido. Ha sido un extraordinario”, dijo el Txingurri. “Tenía poco ángulo”, analizó la jugada Luis Suárez; “el último recurso era darle de tacón y fuerte para que el balón botara y sea más difícil para el portero”. El 9 ha marcado 139 goles en el Barça y lo ha hecho contra los 28 equipos de Primera a los que se ha enfrentado. Sus víctimas preferidas son el Betis y el Eibar (10), seguidos por el Real Madrid (nueve). Es el tercer partido en el que marcan los tres delanteros, antes lo habían hecho ante el Borussia y el Eibar. “Vamos cogiendo confianza. Estamos mejor. Griezmann se tenía que adaptar a una posición a la que no estaba acostumbrado. Estamos muy contentos con su adaptación”, concluyó Luis Suárez.

