El Barça renueva a Ansu Fati

Desde que comenzó la temporada, el área deportiva perseguía la renovación de Ansu Fati, jugador revelación del equipo porque con 17 años le discute el puesto a Dembélé, principal recurso para suplir a Griezmann porque Messi y Luis Suárez son inamovibles para el técnico azulgrana. Un deseo que ya ha hecho realidad este miércoles la secretaría técnica, que se ha reunido varias veces con su agente, Rodrigo Messi –hermano de Leo- y su padre, Bori. Así, Ansu mantiene el contrato hasta 2022 con dos años opcionales, se le ha subido notablemente el salario y también la cláusula de rescisión, que pasa de 100 a 170 millones. Aunque cuando firme su contrato azulgrana como mayor de edad, la cláusula aumentará directamente a 400 millones, que es lo que pretendía el Barça para evitar una fuga como la de Neymar.

Desde el área deportiva están encantados con Rodrigo Messi, pues entienden que sabe negociar y no quiere imponerse por su figura. Y no ha sido una operación sencilla porque empezó en verano y porque el jugador ya tenía tres años de contrato más dos opcionales, cuando ni siquiera ha cumplido la mayoría de edad. Apartado que no se ha tocado, por más que sí se le haya recompensado económicamente su protagonismo en el primer equipo. “Es un jugador que convence absolutamente a todos, desde el cuerpo técnico, al área deportiva y hasta el vestuario”, esgrimen desde los despachos de la ciudad deportiva; “por lo que la renovación era cuestión de tiempo porque ya es un jugador del primer equipo como advirtió en su momento Valverde”.

Renovación que no parece haber cambiado a Fati, que esta mañana, envuelto en lluvia, le dio la mano a todos los jugadores y al cuerpo técnico a su llegada como hace cada día que pisa la ciudad deportiva. “Sabe que no es muy normal lo que vive, pero tiene la cabeza en su sitio”, apuntan desde el club; “solo hay que ver cómo se porta y evoluciona”. El futbolista, nacionalizado español hace un par de meses, suma 408 minutos con el equipo de Valverde, resueltos con dos goles y una asistencia, además del piropo generalizado del Camp Nou por su descaro e insistencia en el quiebro cuando tiene a su pareja de baile delante. Con Fati, el Barça cierra la carpeta de extremos pero no la de las renovaciones porque también pretende extender el contrato de Messi –aunque estas negociaciones las lleva directamente el presidente Josep Maria Bartomeu- y se ha puesto manos a la obra con el de Ter Stegen.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.