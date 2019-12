Piqué: “Para mí la prioridad es fútbol, fútbol y fútbol”

Gerard Piqué y Aitana Bonmatí han sido distinguidos este martes con los premios a los mejores jugadores catalanes de la temporada 2018-2019. El jurado de la octava edición de la Gala de las Estrellas otorgó el 67,4% de los votos al central y a la centrocampista del FC Barcelona. Piqué superó a los otros finalistas, el centrocampista del Espanyol Marc Roca y el central del Betis Marc Bartra; Aitana, a la también delantera azulgrana Alexia Putellas y a la defensa del Espanyol Berta Pujadas, ahora en el Valencia.

Piqué, cuya presencia en la Antigua Fábrica Estrella Damm estuvo en duda, llegó cuando casi concluía la Gala. Se excusó: “Estoy recién llegado de aterrizar”. Preguntado, a propósito de la bandera con la que posó Bale con el lema “Gales, golf, Madrid, en ese orden”, el central azulgrana respondió: “Para mí la prioridad es ‘fútbol, fútbol y fútbol’. Sé que durante las últimas semanas se ha hablado mucho y que los directores de los periódicos me quieren mucho”, ironizó. “Parece que con la Davis puedo estar distraído, pero llevamos tiempo trabajando. Y este año, será lo mismo. Se pueden complementar las dos cosas. He demostrado que el amor por la camiseta y darlo todo en el terreno de juego es sagrado y lo será hasta el día que me retire. Las ganas están y si ganamos muchos títulos, seguro que los que escriben dejan de decir que estamos distraídos”. El jugador, de 32 años, indicó sobre su futuro: “Mientras goce del día a día… Cada día que salgo al Camp Nou es un sueño y si la cabeza y las piernas aguantan continuaré”.

El central azulgrana, de 32 años, disputó la pasada temporada 52 partidos y consiguió 7 goles, y fue campeón de la Liga y de la Supercopa con el Barcelona. Aitana, de 20 años, debutó en el primer equipo en la campaña 2015-2016 procedente del filial. Fue titular en la última final de la Liga de Campeones y disputó el Mundial con la selección española.

En el apartado de las mejores promesas, el galardón fue para el centrocampista azulgrana Riqui Puig, de 20 años. Se impuso al centrocampista del Dinamo Zagreb Dani Olmo y al lateral del Espanyol Adrià Pedrosa. “Lo he dejado bastante claro”, subrayó Riqui Puig tras recibir el premio de manos del seleccionador catalán Gerard López. “Creo que para un jugador de casa la alegría es debutar y estar en el primer equipo. Uno de mis referentes han sido Xavi e Iniesta y ellos tuvieron paciencia y acabaron teniendo la oportunidad. Yo debo esperar como lo hicieron ellos”.

Y en categoría femenina, la mejor promesa fue la jugadora del Atlético Madrid Laia Aleixandri, de 19 años. Las otras finalistas fueron la delantera del Barcelona Claudia Pina y la defensa del Espanyol Anna Torrodà.

En las categorías de entrenadores brilló Pep Guardiola (campeón de la Premier, la FA CUP, la Copa de la Liga y la Community Shield con el Manchester City). Superó a Rubi (Espanyol, ahora en el Betis) y Lluís Cortés (Barça femenino). Guardiola, que tenía partido con el City, envió un mensaje que fue emitido a través de un vídeo. Recogió el trofeo su padre Valentí que bromeó: “A ver si cabe en la habitación. Mi ilusión sería hacer un Museo en el pueblo para estos trofeos, pero el Pep es como es”. Y aventuró: “Tal vez vuelva. ¿Yo qué sé?”

En fútbol sala, Claudia Sala (campeona de Europa con la selección española), superó a Andreu Plaza (Barça) y Óscar Redondo (Industrias Santa Coloma).

Los máximos goleadores de la temporada fueron Gerard Deulofeu, del Watford, con 10 goles, y Alexia Putellas, del Barcelona, con 16.

El Espanyol, que regresó a las competiciones europeas después de 12 años de ausencia, recibió el Premio del Jurado. Xavier Estrada fue distinguido como el mejor árbitro del año. Se otorgó un reconocimiento especial al árbitro Alfonso Álvarez Izquierdo.

Dídac Plana, del Barcelona, y Berta Velasco (AE Esplugues) fueron premiados como los mejores jugadores de fútbol sala. Se consideró que el mejor gol de la temporada fue uno que marcó Guillem Naranjo, de la Damm y ahora en el Girona B, con el 44,3 de los votos.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.