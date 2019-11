El Betis jugará en su estadio como visitante

La Federación Española de Fútbol ha dado su permiso para que el partido de Copa entre el Atlético Antoniano y el Betis se dispute el próximo 19 de diciembre en el Benito Villamarín en lugar del Municipal de Lebrija. El estadio del conjunto que milita en Tercera División no ha pasado los requisitos exigidos por la Federación Española. El ente federativo pidió un campo alternativo para la disputa del choque y el Club Atlético Antoniano aceptó el ofrecimiento del Betis para jugar la eliminatoria, a partido único, en el Benito Villamarín. La localidad de Lebrija, sede del Antoniano, dista 67 kilómetros de la capital de Andalucía, conectados por autopista. Se trata, además, de la única eliminatoria que enfrenta a equipos de categoría regional y un equipo de Primera de la misma provincia.

El partido será televisado por Mediaset, probablemente a través de algunas de sus aplicaciones en Internet, algo que ha influido también en el cambio de sede, puesto que la iluminación artificial del campo del Antoniano no favorecía la retransmisión del encuentro. Además, los jugadores del Antoniano mostraron a sus dirigentes su predisposición a jugar en el Benito Villamarín. El Lebrija pagará al Betis los gastos de abrir su estadio e ingresará lo que se recaude por taquilla, ya que actuará como local y se llevará los ingresos generados por este concepto. No obstante, el acuerdo entre los dos equipos aún no se ha dado a conocer y podrían existir todavía algunas diferencias, puesto que los gastos de abrir un estadio como el bético son cuantiosos. El Benito Villamarín tiene un aforo de 60.000 espectadores, mientras que la localidad de Lebrija tiene censados a 28.000 habitantes. El campo del Betis ha sido remozado completamente en tres de sus cuartas partes y fue sede de la pasada final de la Copa del Rey, donde el Valencia se impuso al Barcelona (2-1). Un buen número de socios del Betis (tiene más de 50.000) podrán acudir al choque en un acontecimiento histórico, puesto que será la primera vez que el Betis actúe como visitante en Heliópolis. La hora del partido será determinada por el operador televisivo, en esta caso Mediaset, que ganó los derechos de retransmisión a cambio de 80 millones de euros.

La Copa ha cambiado este curso de formato y se juega a partido único hasta las semifinales. El equipo de inferior categoría juega siempre en su estadio, aunque la Federación debe homologar las cualidades de los campos de los 10 equipos procedentes de la Regional que han logrado su clasificación para disputar partidos ante rivales de Primera. La decisión ha provocado cierta polémica entre los aficionados del Antoniano, que consideran que se pierde el sentido de la Copa con este formato al disputarse el partido en el Benito Villamarín. Curiosamente, Barcelona y Antoniano han sido y serán los dos equipos locales en dos partidos de Copa en el estadio verdiblanco.

