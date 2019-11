Nadal: “Esta victoria va para Roberto”

Inmediatamente después de cerrar el pase a semifinales con la victoria en el dobles, Rafael Nadal y Marcel Granollers comparecieron junto al capitán, Sergi Bruguera, con notables gestos de cansancio tras un partido durísimo. "Ha sido un día duro", reconoció Nadal, que quiso agradece el apoyo del público durante todo el encuentro a pesar de la hora hasta la que se estiró el duelo (la una y media de la noche). "Cuando estás en esta situación [con una derrota] solo hay una cosa que puedes hacer, y es ganar los dos siguientes partidos. Y en los dobles sabemos todo se decide en algunas bolas, porque todos los partidos son muy igualados. Marcel ha jugado muy bien todo el partido, y yo creo que he elevado mi nivel en el tercero. No hay tiempo para celebrar la victoria, sino para descansar porque mañana [por este sábado]", amplió el número uno del mundo.

"El ambiente siempre es increíble en Madrid, no solo en la Davis, también en el Masters", se sumó Sergi Bruguera, que aseguró sentirse muy confiado con su equipo, del que destacó que le permite manejar muchas opciones a la hora de plantear los partidos. "Para mí es un placer tener a estos jugadores. Es una maravilla tenerlos en todos los sentidos, en el sentido de profesionalidad, de los entrenos... Lo dan todo siempre y no es un problema para mí elegir a niguno de ellos. En la pista lo dan todo, y así da gusto hacer tu trabajo de esta manera. Es un lujo tener estos cinco jugadores", reconoció. Acerca de la posibilidad de que uno de los encuentros individuales ante Gran Bretaña lo jugase Feliciano López en lugar de Pablo Carreño, Bruguera no descartó la opción. "Yo manejo todas las posibidiades, porque todos son buenísimos para jugar. Marcel también ha estado mucho tiempo entre los 30 primeros. Confío en todos, y con cualquiera que salga a la pista me noto muy confiado. Luego valoraremos quién tiene que jugar, porque tampoco he visto los otros partidos, pero Feliciano también es una opción", añadió.

"Hay momentos que cuando la cosas se complican es vital enganchar a la gente", continuó Nadal. "La gente siempre responde pero también hay que ayudarle, y la única manera para ayudarles a que tomen parte del asunto es que tú les transmitas lo que necesitan y más a estas horas. La afición está siendo increíble el ambiente, inmejorable, y solo podemos dar las gracias. Tener este apoyo nos da este extra de adrenalina que se necesita", agradeció Nadal, que quiso dedicar el pase a Roberto Bautista, que abandonó el equipo por el fallecimiento de su padre. "Esta victoria va para Roberto y sus seres queridos, que están viviendo unos momentos muy difíciles. Él es una persona muy fuerte y le ha tocado vivir situaciones duras, e incluso en esta situación nos ha estado mandando mensajes. Ojalá tenga la fuerza para volver y solo podemos desearle toda la fuerza todos", concluyó el balear.

