Doncic se dispara ante los Warriors: 35 puntos y triple doble en 26 minutos

No hay quien pueda frenar a un Luka Doncic desatado. Cada partido cruza una nueva frontera. La estrella de Dallas se afianza entre los grandes de la NBA. Y actuaciones como la que cuajó en la victoria de los suyos ante Golden State (142-94) abrillantan su carisma y amplían sus asombrosas credenciales. Obtuvo su séptimo triple doble en los 14 partidos disputados por su equipo. Esta vez fueron 35 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias. Con el añadido de que en los 12 minutos del primer cuarto ya había anotado 22 puntos y en la media parte, acumulaba 33. Le bastaron 26 minutos para firmar el triple doble. Rick Carlisle, su entrenador, lo sentó en el banquillo ya que no su equipo dominó de principio a fin, con enormes diferencias en el marcador.

Por más que los Warriors sean esta temporada una sombra de los que estuvieron en las últimas cinco finales, no deja de ser una vez más asombrosa la capacidad de Doncic para obtener plusmarcas que ya solo pueden ser puestas en relación con algunas de las que obtuvieron los más legendarios, jugadores que marcaron época, como Wilt Chamberlain, Michael Jordan o Kobe Bryant.

Los Warriors acumulan bajas. Contra los Mavericks faltó también Draymond Green, que se añadió a la lista de lesionados, en la que figuran Stephen Curry, Klay Thompson, D’Angelo Russell y Kevon Looney, entre otros. No es de extrañar que ocupen la última posición de la Conferencia Oeste y que sea el equipo que suma menos victorias, solo tres, después de haber disputado 16 partidos. Es un equipo sobrepasado absolutamente, que no encuentra la forma no solo para ganar algún que otro partido, sino para evitar las palizas que recibe un día sí y otro también. Ha perdido por 26 puntos ante los Lakers, por 28 ante Oklahoma City y por 48 puntos ante los Mavericks. Además de Doncic, destacaron Porzingis, con 14 puntos y 10 rebotes; Hardaway, con 20 puntos; y Brunson, con 15.

Los Spurs tampoco son capaces de frenar su desplome. Sumaron su séptima derrota consecutiva, esta vez en Washington (138-132). Los 33 puntos de Bradley Beal, 21 en el tercer cuarto, y los 21 de Bertans y de Ish Smith quebraron la defensa del equipo de Gregg Popovich. De poco sirvieron los 31 puntos de DeRozan y los 19 de Forbes. Los Spurs son penúltimos en el Oeste.

Toronto superó a Orlando sin mayor problema (113-97). VanVleet, en ausencia de Lowry, dirigió al equipo canadiense y además anotó 24 puntos. Terence Davis aprovechó los 27 minutos que le dio Nick Nurse para anotar 19 puntos, uno más que Siakam, que además capturó 11 rebotes. Tampoco pudo jugar Serge Ibaka, lesionado. Marc Gasol estuvo 29 minutos en la cancha. Sigue sin prodigarse en el tiro y aportó 5 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias. Orlando perdió a Vucevic y Aaron Gordon. Se lesionaron y solo pudieron jugar 12 minutos. Fournier fue el más destacado en ataque con 21 puntos, y junto a él, Johathan Isaac, con 16 puntos y 13 rebotes.

Philadelphia venció a Nueva York (109-104) en un estupendo partido de las dos estrellas de los Sixers. El camerunés Joel Embiid sumó 23 puntos y 12 rebotes, y el australiano Ben Simmons, 18 puntos y 13 asistencias, además de anotar el primer triple en su carrera en la NBA después de 171 partidos y 17 triples fallados.

Milwaukee, con 33 puntos y 11 rebotes de Giannis Antetokounmpo, y 28 puntos de Bledsoe, venció en la cancha de Atlanta (127-135). Los 27 puntos y 11 rebotes de Hunter y los 25 puntos y 8 asistencias de Trae Young fueron insuficientes para los Hawks.

Los 30 puntos de Bogdanovic, los 26 de Mitchell y los 12 puntos y 15 rebotes de Gobert sentaron las bases del triunfo de Utah ante Minnesota (95-103). Towns se quedó corto, con 14 puntos y 12 rebotes, y Wiggins aportó 22 puntos que no bastaron para los Wolves.

