Ha comenzado la NBA con Luka Doncic dando ya mucho que hablar. En los dos primeros partidos se ha ido a los 30 puntos de media; ambos con victoria de su equipo. En uno de ellos, en casa de New Orleans Pelicans, llegó al triple doble (25 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias); el noveno de su corta carrera en la liga.

Nos pusimos a mirar y nos llamó mucho la atención una tertulia de ESPN en la que participan los ex jugadores Paul Pierce, Jalen Rose y Jay Williams. Afirmaba el primero que Doncic ya está entre los “cinco jugadores con más talento de la Liga”. Williams no parecía muy de acuerdo; “A ver, Paul, te voy diciendo; Anthony Davis, Kawhai, Giannis, Ben Simmons, Lebron James…”. Y aquí lo cortó en seco Pierce; “Te digo que Luka Doncic está entre ellos. Para mí tiene tanto talento como Ben Simmons, y es mucho mejor tirador”.

Durante la mayor parte de la historia del deporte, la elección de los mejores no podía ir mucho más allá. Los especialistas ahondaban en el talento físico o técnico del jugador; discernían sobre su tiro a canasta, su golpeo de balón, su saque y volea; reflejaban los puntos anotados, los goles fallados, o su cabeza fría en el punto de break. Afortunadamente estos especialistas siguen teniendo vigencia, y ojalá siempre la tengan.

Pero en Estados Unidos, el béisbol inició un camino paralelo que han seguido sin dudar el resto de deportes profesionales. Acumuló datos estadísticos, y puso al frente de sus tertulias de trabajo a unos analistas con otra hipótesis de partida; “lo que muchos estamos viendo en caliente, podría no ser lo que realmente esté sucediendo al enfriar y mezclar todas las variables”. Daryl Morey, el General Manager de los Houston Rockets, consiguió su trabajo en ese equipo gracias a su particular método de análisis para fichar jugadores.

Salgamos, por tanto, del caliente plató de televisión de Pierce y Williams, y vayámonos a la fría sala de máquinas. Esta fue mi tertulia (vía whatsapp, por supuesto) con Ignacio, colega de trabajo, ingeniero, y máximo experto en una herramienta para tomar decisiones a nivel empresarial: “Asombroso el inicio de Luka” —le escribí yo—. Y estos sus siguientes mensajes. “Luka tiene más estadísticas de escolta-alero que de base. Stop. Destaca sobre todo en cantidad de tiros. Stop. Y en la utilización de esos tiros. Stop. Por su influencia estadística está ya cerca de estrellas como Lillard, Westbrook o Leonard… Es claramente el go to guy de Dallas. Stop. Es el único MAV que pertenece a ese grupo. Stop. Acumula muchas posesiones, muchos minutos; no tantas asistencias. Stop. “¿Algo más, Ignacio?” “Si me pides una opinión, diría que, en su caso, la clave ha sido llegar a la NBA con el fundamento competitivo previo de la Euroliga, y no de la NCAA. Stop. Y que eso ha tenido un claro reflejo en sus estadísticas”.

Volvamos al plató. Queridos Pierce y Williams; si Doncic sigue con este nivel estadístico, un trueque directo con Simmons podría acabar dentro de poco siendo un mejor negocio para los Sixers que para los Mavericks.

