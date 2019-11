Directo | Rubiales anuncia el regreso de Luis Enrique a la selección y la marcha de Robert Moreno

Retransmisión en directo de la rueda de prensa de Rubiales. DIRECTO: RFEF

Luis Enrique regresa a la selección española de fútbol. El entrenador asturiano retoma el puesto que dejó en junio por la enfermedad y posteriormente muerte de su hija. Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, ha comparecido ante los medios junto al director deportivo, José Francisco Molina, para anunciar la vuelta de la que fue su elección en el verano de 2018 y la salida del hasta ahora seleccionador, Robert Moreno. Es el cuarto relevo en el banquillo que acomete Rubiales desde que manda en la Federación, año y medio: Lopetegui, Fernando Hierro, Luis Enrique, Moreno y de nuevo ahora Luis Enrique.

Robert Moreno, que había sustituido a Luis Enrique tras ser su segundo, abandona el cargo después de conseguir la clasificación de la Roja para la próxima Eurocopa. En el torneo, que se disputará entre el 12 de junio y el 12 de julio de 2020, España, por lo tanto, estará dirigida por Luis Enrique, que afronta su primer gran desafío con la selección.

"Estamos muy contentos con cómo ha trabajado Robert Moreno", ha explicado Luis Rubiales en un larga rueda de prensa en Las Rozas. Según el presidente de la Federación, fue Robert Moreno quien les comunicó en un primer momento que Luis Enrique quería volver a la selección. Rubiales ha comunicado que se reunieron con Luis Enrique en Zaragoza el 31 de octubre. "Y nos dice que quiere volver. Entonces quisimos hablar con todas las partes una vez hubiera acabado la clasificación para la Eurocopa", ha dicho Rubiales.

El presidente federativo continuó con el relato de los hechos. "¿Por qué llamo yo ayer a Luis Enrique? El domingo habla Molina con Robert Moreno, y Moreno dice que quiere saber ya qué vamos a hacer. Le exige que quiere saber ya qué es lo que se piensa desde la dirección deportiva. Le decimos que vamos a esperar a la clasificación. Molina le comenta que si Luis Enrique quiere volver a su puesto de trabajo, nosotros vamos a valorar esa posibilidad. Por lo tanto, nadie había negociado nada con Luis Enrique ni ningún otro. Entonces Robert Moreno nos dice que quiere negociar su salida, que se quiere marchar y no ser un impedimento para la vuelta de Luis Enrique. Nosotros somos los primeros sorprendidos. Le pregunto entonces a Luis Enrique si está dispuesto a volver y me dice que sí, que gracias por cumplir nuestra palabra y que vuelve encantado. La federación es leal con sus personas, con Luis Enrique y con Moreno, a quien se le dijo que si volvía Luis Enrique el puesto sería para él. Solo han cambiado los tiempos por la exigencia de Moreno de saber el domingo qué pasaba".

Luis Enrique y Robert Moreno, en el Camp Nou.

"Luis Enrique es el líder de este proyecto", ha afirmado Rubiales. "Cuando presentamos a Robert Moreno, presentamos al entrenador que iba a llevar a España a la Eurocopa, salvo que Luis Enrique quisiera volver. Luego las cuestiones entre Luis Enrique y Robert Moreno son cuestiones en las que Molina y yo no podemos entrar. Luis Enrique tendrá que decidir sobre su staff. Él decide sobre su equipo, eso es una regla sagrada en el fútbol que no vamos a romper. Lo único claro es que si Luis Enrique quería volver, volvería", ha añadido el presidente federativo.

Rubiales aseguró que los hechos se precipitaron en el momento en el que Moreno les comentó este lunes que no iba a seguir, antes del partido contra Rumania (5-0), último de la fase clasificatoria, y que una reunión programada este martes a las 10.00 con el entrenador catalán no se ha producido al no acudir Moreno, sino en su lugar dos abogados. El directo lamentó también que la salida de Moreno se haya producido así. "Me hubiera gustado que fuera de otra manera, pero cuando Moreno nos dice que se quiere ir no podemos actuar de otra manera. No encuentro un fallo de Molina. Hemos actuado con mucha honestidad. Siempre, todo, Molina se lo ha dicho en vivo y en directo y en persona a Robert Moreno. Nadie puede decir a las espaldas. Ni siquiera habíamos negociado con Luis Enrique. Se ha precipitado todo. La transparencia es decirle que nos íbamos a reunir con Luis Enrique. Si nos dice que se quiere desvincular de manera inmediata, ¿qué vamos a hacer? Ha sido una decisión suya. Hemos actuado siempre con transparencia, de manera muy leal, hemos sido coherentes. Nosotros no hemos cambiado nuestras prioridades".

"Nosotros estábamos tranquilos con Robert, pero el líder del proyecto era Luis Enrique, y teníamos la obligación moral y laboral, y el compromiso, de que volviera. Y si no, teníamos confianza en Robert. Nosotros hemos sido quienes le hemos dado a conocer como primer entrenador. Hemos sido justísimos con él. Moreno ha conocido todo, cada visita [a Luis Enrique], cada llamada. Si él decide marcharse el mismo día que tenemos un partido internacional y luego no comparece, es algo que no compartimos", ha asegurado Rubiales, que confirmó que Luis Enrique tendrá ahora contrato hasta el Mundial de Qatar 2022: "Tenemos el deber moral por todo lo que ha pasado de darle un periodo para continuar lo que empezó, aunque seguro que ha tenido mejores ofertas".

Luis Enrique llegó a la Roja en julio de 2018, después del descalabro del Mundial de Rusia. El bagaje con Luis Enrique fue de cinco victorias y dos derrotas, ambas en la Liga de las Naciones (2-3 ante Inglaterra y 3-2 en Croacia). De la fase de clasificación, el exentrenador del Barcelona solo estuvo en un encuentro, el primero contra Noruega (2-1). El resto fue dirigido por Robert Moreno, primero de forma interina y luego como seleccionador oficial, a partir de junio. El balance es de siete victorias, dos empates y una cómoda clasificación para la Euro como cabeza de serie.

