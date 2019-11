Robert Moreno: “Si yo no hubiese seguido, Luis Enrique no sería seleccionador”

Robert Moreno, exseleccionador español, ha respondido este jueves, en una convocatoria en la que no ha admitido preguntas, al actual preparador de la Roja, Luis Enrique, que le acusó de desleal y de ambición desmedida en su presentación del miércoles en la federación española.

"No quiero entrar en reproches, pero se me ha atacado de forma personal y etiquetado con algo que no soy. En este puzle faltan mis piezas", ha comenzado Robert Moreno. "Hace nueve años empecé a trabajar con Luis Enrique. Siempre le hemos seguido, siendo fieles, hasta llegar a la selección. Cuando me tocó dar el paso al frente, lo hice. Si yo no hubiese seguido, ahora Luis no estaría en la selección, sino que estaría otro seleccionador", ha comentado Moreno.

Según Moreno, durante la reunión que ambos mantuvieron, fue Luis Enrique quien le dijo que no contaba con él como segundo entrenador. "Me pareció correcto comentarle que igual que había dicho en público que estaba dispuesto a dar un paso al lado para trabajar con él, ahora se lo decía en persona. Me dijo que le parecía perfecto, pero que no contaba conmigo. Me quedé en estado de shock. Estuve una semana destrozado, preguntándome qué había hecho mal para que Luis no quisiera contar conmigo. Eran momentos difíciles y no le llamé. Luego empecé a intuir que él quería volver. Fueron días muy duros. Yo detecto que quiere volver y demuestro que soy fiel. Le envío un mensaje a la federación, sabiendo que mi presencia no era agradable para Luis, diciendo que quiero negociar mi salida. Y a día de hoy, no sé por qué Luis Enrique no quiere que esté con él. Me etiquetó con dos cosas que son muy feas y que no me merezco. Pasarán los años y seguiré sin saberlo".

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.