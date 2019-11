Kerem Kanter, jugador turco del Joventut, no viaja a su país por temor a represalias políticas

Kerem Kanter no estará este miércoles en Turquía junto a sus compañeros del Joventut, que disputarán un partido de la Eurocup contra el Darussafaka. El ala-pívot turco ha llegado a un acuerdo con el club badalonés y no viajó con la expedición por temor a las posibles represalias del Gobierno que preside Recep Tayyip Erdogan. Enes Kanter, el hermano de Kerem y jugador de la NBA desde 2011, actualmente en las filas de los Celtics, es un firme opositor de Erdogan. En 2017, Turquía le retiró el pasaporte a Enes Kanter, que calificó a Erdogan de “Hitler de nuestro siglo”. Meses después, un tribunal turco condenó a Kanter a pena de cárcel por “pertenencia a organización terrorista”. El jugador de la NBA es tachado de traidor y de fugitivo de la Justicia por la prensa de su país.

El pasado mes de julio, el Joventut fichó al hermano de Enes, Kerem, que jugaba en Lituania después de haberlo hecho en dos equipos universitarios de Estados Unidos, Green Bay y Xavier.

“No viajaré a Turquía para jugar nuestro partido de Eurocopa el 20 de noviembre. Pido disculpas a los hinchas del baloncesto en Turquía que querían verme jugar en mi ciudad natal. Buena suerte a mi equipo”, ha escrito Kerem Kanter en su cuenta en Twitter. No hay ninguna orden de detención contra el jugador del equipo verdinegro, pero teme las represalias que puede sufrir por la oposición de su hermano al gobierno de su país. Carles Duran, el entrenador de la Penya, explica: “Es una decisión entre el club y el jugador, muy personal y que entiendo. Hemos de pensar en el bien del equipo, pero sobre todo de las personas”.

Enes Kanter ha vuelto a criticar al Gobierno de su país tras la ofensiva militar contra las fuerzas kurdas en el norte de Siria. “Erdogan no respeta los derechos humanos. No hay democracia, ni libertar de expresión o religión en Turquía. Es un hombre muy malo, lo llamé Hitler de nuestro siglo por una razón”, manifestó en la CNN.

Kerem explicó hace unos días en una entrevista a Movistar +: “No viajo a mi país desde 2015 o 2016. A mis padres no les permiten abandonar Turquía. Tampoco les permiten tener contacto telefónico con mi hermano”. En principio, explicaba en esa misma entrevista que no creía que fuera a tener problemas para entrar en su país y que deseaba jugar el partido contra el Darussafaka en Estambul. Pero, en última instancia, el jugador del Joventut ha decidido no viajar con el equipo para evitar cualquier tipo de problema.

