Las jugadoras no se presentan al primer partido de la jornada de huelga

La huelga del fútbol femenino comenzó en Barcelona. Las jugadoras del Espanyol y del Granadilla de Tenerife no se presentaron este sábado a disputar el partido de la jornada 9 de la Liga Iberdrola en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, programado para las 13:00 horas. Después de más de un año de negociaciones entre los sindicatos, AFE, UGT y Futbolistas ON, y los clubes todavía no se ha llegado a un acuerdo para celebrar el primer convenio colectivo del fútbol femenino. Las jugadoras dijeron basta y comienza la huelga indefinida. El balón no se movió en Barcelona y no tiene pinta de que lo haga esta tarde en Valencia, en el duelo entre el Levante y el Sporting Huelva (18:30).

Ya se sabía que el Granadilla no se presentaría en Barcelona. Este viernes a las 14.30, el conjunto canario tenía previsto despegar del aeropuerto de Tenerife con dirección a Barcelona. Una avería en el avión retrasó el viaje hasta las 23.00 (hora insular) y, ante la perspectiva de que la plantilla iba a secundar la huelga, el club decidió anular el vuelo y mandar a las futbolistas a su casa.

Tampoco fue sorpresa que las jugadoras del Espanyol no acudieran a la Ciudad Deportiva Dani Jarque este sábado por la mañana. Las futbolistas blanquiazules ya habían avisado al club que se adherían a la huelga. “Tras la huelga convocada por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y los sindicatos Futbolistas ON y UGT, las jugadoras del primer equipo femenino del RCD Espanyol de Barcelona, y las de nuestro rival de hoy, la UD Granadilla Tenerife Egatesa, han decidido no disputar la Jornada 9 de la Primera Iberdrola, acogiéndose a su derecho a huelga, recogido en el artículo 28 de la Constitución Española”, informó en club blanquiazul.

La novena jornada Sábado Espanyol-Granadilla (no se disputó), Levante-Sporting Huelva est(18.30, Gol). Domingo Athletic-Tacón (12.00), Real Sociedad-Barcelona (12.00), Betis-Sevilla (12.00), Valencia-Atlético (13.00, Vamos), Madrid CFF-Rayo Vallecano (16.00) y Deportivo-Logroño (16.00, Gol).

La posición de fuerza llega en el momento de mayor auge del fútbol femenino en España. 188 jugadoras de los 16 clubes de la máxima categoría que asistieron a la asamblea que se celebró el pasado 22 de octubre en Madrid. El 93% de las participantes votó a favor. Exigen que las jugadoras con un contrato a media jornada tengan asegurados 12.000 euros anuales, el equivalente al 75% del salario mínimo a tiempo completo que podría pactarse en el acuerdo (16.000). Algunos jugadores como Borja Iglesias, Lucas Pérez y Raúl Navas han apoyado públicamente a sus compañeras.

