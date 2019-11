Rubiales no garantiza la presencia de Robert Moreno en la Eurocopa

La goleada de España a Malta tuvo un hito histórico. Por primera vez en los 100 años de historia de la selección los siete goles marcados en un partido fueron logrados por siete jugadores distintos. Las estadísticas fueron el fiel reflejo del partido. Más del 70% de posesión del balón, 33 remates, 14 de ellos a puerta y siete goles. Antes de que Robert Moreno, compareciera en la sala de prensa, el presidente de la Federación Luis Rubiales apareció por la zona mixta. La polémica elección de la Supercopa en Arabia Saudí, la no celebración del Villarreal-Atlético en Miami y la presencia del propio Robert Moreno en la Eurocopa eran temas que obligaban a la comparecencia del presidente federativo ante los medios.

La pregunta sobre el seleccionador fue directa. ¿Puede garantizar que estará en la Eurocopa? “Hemos ganado 7-0 vamos a disfrutar del resultado y del ambiente de Cádiz. Hay cosas que no sé de dónde salen. Yo cuando me dicen ‘se habla’, de manera impersonal, pero no me dicen quién lo habla, como dicen aquí en Cádiz, no me hago cuentas”, respondió Rubiales entre evasivas. Este periódico ya adelantó que en la Federación no garantizan que Moreno vaya a sentarse en el banquillo de la selección en la próxima Eurocopa, sobre todo, si Luis Enrique decidiera volver a entrenar. “Vamos a irnos a Madrid de vuelta y a terminar esta fase con un buen resultado. Robert está haciendo un trabajo muy bueno y no hay nada que decir al respecto”.

Ante la insistencia en el tema, Rubiales estuvo, cuando menos, ambiguo: “Queda un partido de clasificación y hay un departamento que lo lidera Molina, cuando termine me comentará y veremos qué se hace si es que hay que hacer algo. En ese caso, Molina tiene mi respaldo total y sus ideas son las de la Federación. Nos queda ese partido y después tenderemos mucho tiempo para pensar y reflexionar. Veremos qué hacemos”. Tras considerar que “golear y jugar bien” siempre viene bien, el propio Moreno aseguró: “Si alguien no me quiere es que creerá que no estoy haciendo bien las cosas”.

Este viernes, Finlandia y Suecia lograron su clasificación para la Eurocopa 2020. En total, ya son 12 las selecciones que han sellado su billete directo para el torneo: Bélgica, Italia, Rusia, Polonia, Ucrania, España, Turquía, Francia, Inglaterra, República Checa y las ya citadas, Finlandia y Suecia. 17 selecciones optan a las 8 plazas directas que quedan por repartir.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.