Simeone: “Yo soy el responsable por no motivarles”

Con la cara enrojecida por el frío, el rostro picado por viejas marcas de acné juvenil de Diego Pablo Simeone resaltaba sobre la luz blanquecina de la sala de prensa del BayArena. Mirando al frente, con un tono que delataba resquemor interno, el entrenador del Atlético de Madrid hizo un ejercicio de autocrítica. No apeló Simeone a esa última ocasión de Morata para construir un discurso exculpatorio y de excusas que otras veces ha construido. Se señaló a él mismo como culpable de cómo entraron sus futbolistas al partido.

Lleva semanas lanzando mensajes internos que no calan con el objetivo de evitar esos desplomes en los arranques de los partidos. “El primer responsable del primer tiempo soy yo porque no hay una motivación para que el equipo responda”, espetó en esas primeras palabras en las que se autofustigó. En cada frase, Simeone parecía entrar en combustión consigo mismo. “Nos costó asociarnos, no tuvimos ocasiones, y en el segundo tiempo todo lo contrario. Cuando las palabras son reiterativas no tienen sentido, hay que tener hechos”, advirtió el preparador argentino en referencia a esos intentos por corregir los habituales malos primeros 45 minutos de sus futbolistas en los últimos partidos.

“Cuando no llegan los resultados que uno necesita hay cosas por mejorar, trabajar, hablar dentro del grupo. Entender el momento por el que emocionalmente pasa el equipo y trabajar en consecuencia para que pueda responder”, prosiguió el Cholo. “Hoy, con 2-0 <TB>abajo tuvimos el gol del empate, pero todas esas situaciones que nos pueden dar tranquilidad no aparecen, hay que buscarlas. Cuando las situaciones no son las que uno necesita hay que concentrarse el doble, tener humildad y aceptar que el equipo tiene pasajes que no son buenos y trabajar”. En la búsqueda de las soluciones a aplicar, Simeone también se señaló. “Está claro cuál es el punto donde necesitamos mejorar. El primer responsable soy yo”, repitió, antes de volver a asumir: “La motivación depende de mí. Hay algo que tendré que mejorar para llegar más profundo a mis jugadores”.

En el análisis del partido, Simeone explicó su decisión de iniciar el encuentro con los mismos jugadores que terminaron el choque en el Sánchez Pizjuán (1-1) y ese dibujo con un rombo en el centro del campo. “Pensábamos que con Correa de enganche nos generaba tener más controlado la mitad de la cancha para salir a la contra por dentro ante un equipo que se abre demasiado. Al recuperar la pelota la perdíamos, no teníamos precisión, y eso nos invitó a poner a Ángel a la derecha y trabajar con los delanteros por el centro”, explicó.

Sobre la debilidad defensiva mostrada en Leverkusen —el Atlético concedió 15 remates, más que en cualquier encuentro esta temporada—, Simeone dijo: “Evidentemente, en el fútbol siempre hay errores y aciertos y debemos aceptar que estas situaciones suceden, la pelota parada nos costó, ellos lo hicieron muy bien golpeando al primer palo con gente alta, así vino el primer gol. En el segundo tanto apareció tras esta situación [el error en el despeje de Mario Hermoso] concreta”.

Si Saúl criticó que el equipo no entre a los partidos para competirlos, el colombiano Arias hizo lo mismo. “No se pueden regalar el primer tiempo y en el fútbol el que regala, pierde. Al final te hacen goles por errores, por desconcentración, hay que dejar esto atrás y no regalar ningún tiempo”, confesó el defensa. También como Saúl, Arias le tiró un capote su entrenador: “Él no es el culpable de que tiremos las primeras partes, esto es un equipo y somos todos los responsables”.

