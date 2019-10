Rodrygo y la noria del cuarto atacante en el Madrid

El joven Rodrygo no dudó en confesarse sorprendido por su inesperada titularidad ante el Galatasaray. El atacante brasileño, de tan solo 18 años, debutó en la mayor competición de clubes del mundo en uno de los escenarios menos proclives para asomar la cabeza por primera vez. Desde su incorporación al equipo en verano, no había sido titular en ninguno de los dos partidos en los que había participado con el Madrid (Osasuna y Mallorca), en los que tan solo había acumulado 43 minutos de experiencia en el fútbol profesional español, y se encontraba inédito en la Champions (estuvo en el banquillo ante el PSG y en la grada frente al Brujas). "Claro que me sorprendió ser titular, no me lo esperaba", reconoció el jugador después de completar unos más que aseados 82 minutos, en los que remató en dos ocasiones (solo una a portería), intentó cinco regates y completó con éxito tres, centró en cinco ocasiones y recibió una falta.

Por decisión de Zidane, Rodrygo intercala presencias entre la primera plantilla y el Castilla (ha jugado dos partidos completos con el equipo que dirige Raúl González en los que ha marcado un gol, los mismos que con los mayores) y a pesar de la alternativa europea va a mantener esa condición de comodín según reconoció el técnico tras el partido. Esta variabilidad evidencia la falta de un reemplazo definido en la parcela ofensiva del equipo cuando Benzema, Bale y Hazard no están disponibles, algo que ha sucedido muy a menudo. Estos tres futbolistas solo han coincidido en cuatro ocasiones (PSG, Sevilla, Atlético y Granada) en los 12 partidos que ha disputado hasta el momento el Madrid esta temporada.

Tratando de cubrir sus ausencias (solo Benzema se ha mantenido ajeno a las lesiones), por el flanco de ataque han asomado de inicio Lucas Vázquez (en cuatro ocasiones), Isco (1), Vinicius (4), Jovic (3) e incluso James Rodríguez (2), aunque partiendo este último desde la segunda línea. Incluso Brahim, que disputó sus primeros minutos en el tramo final de la derrota ante el Mallorca, se colocó en ese indefinido costado izquierdo.

La apuesta por Rodrygo no hizo más que reforzar la concepción abierta que posee Zidane de su segunda unidad de ataque. La grave lesión de Marco Asensio durante la pretemporada ha generado que el cartel de cuarto hombre de ataque no haya sido entregado formalmente a ningún otro futbolista. Mientras que Vinicius ha perdido fuelle con el francés y James sigue sin contar con su beneplácito, solo Lucas Vázquez (baja por lesión ante el Galatasaray) parece convencer a un Zidane que mantiene las oposiciones abiertas.

"Rodrygo es un jugador más de la plantilla", advirtió el francés en rueda de prensa. Con ese mensaje y la determinación por rotar jugadores ha generado una incógnita ofensiva todavía sin resolución aparente al margen del trío Bale-Benzema-Hazard. "Me enteré de mi titularidad en la charla", confesó Rodrygo. El brasileño recibió una buena noticia en Turquía pero a tenor de la dinámica que maneja su entrenador, nada le asegura que no vaya a volver al Castilla la próxima semana.

