Sergio Ramos: “Zidane está curado de espanto”

Con algo de retraso por el siempre complicado tráfico de Estambul, el autobús del Real Madrid aparcó en el garaje del Turk Telekom Arena con diez minutos de retraso respecto de la hora establecida (las seis y media de la tarde). Sin embargo, ese percance temporal no evitó que las posteriores ruedas de prensa de Sergio Ramos y Zinedine Zidane se alargasen lo necesario para satisfacer todas las cuestiones que rodean la actualidad del equipo blanco, que este martes se juega su continuidad en la Liga de Campeones ante el Galatasaray (21.00, Movistar Liga de Campeones).

Del mismo modo que no es habitual que el capitán del Madrid comparezca en la fase de grupos (se guarda sus intervenciones ante encuentros de mayor enjundia), sí que lo fue que Ramos volviera a defender el trabajo de su entrenador de manera efusiva. "Zizou está curado de espanto, conoce la casa, el nivel de exigencia del club, y al fin y al cabo dependemos de los resultados", indicó el jugador. "Nosotros le vemos vivir al margen del halago y de la crítica, porque si no saldría condicionado en cada partido", añadió después.

Aun así, ante las reiteradas preguntas acerca de la continuidad del francés acerca de un eventual mal resultado ante el Galatasaray, Ramos elevó el tono de su discurso. "En el fútbol la varita de medir para algunos jugadores y entrenadores es distinta a la de los demás. Sería fácil decir que Zizou va a ser el entrenador hasta el final de temporada, sería algo que evitaría dudas, porque cuando se está hablando todo el rato sobre esto es algo que resulta incómodo para jugadores y entrenadores. No pensamos en si va a seguir o no. Ojalá Zizou siga triunfando y creo que con todo lo que ha hecho se merece un poco de respeto, y que no se hable cada vez que hay un mal resultado de si sigue o no", amplió.

La plantilla del Madrid, sobre el césped del Turk Telekom Arena. MURAD SEZER REUTERS

Se enredó un poco Ramos al tratar de enumerar las circunstancias que están comprometiendo el día a día del equipo ("No estoy aquí para cambiar la opinión de nadie, al final cuando uno lo vive desde dentro sabe cosas que no se aprecian desde fuera. Igual que vosotros sabéis cosas de fuera sobre lo que pasa dentro"), y de si el aplazamiento del clásico ha resultado a la postre beneficioso: "Reivindicarte en tu estadio con tu gente y con una victoria sería algo bueno. El equipo tiene ganas de ganar, de vivir en ese clima de tranquilidad que dan los buenos resultados". La opción de que el partido ante el Barcelona se dispute en en Santiago Bernabéu se encuentra descartada.

"Llevo 18 años aquí y conozco perfectamente cómo son las cosas", explicó minutos después Zidane. "En el fútbol se olvida pronto lo que has hecho, eso es la vida. Para mí también es lo mismo, el presente es lo presente, y el pasado, pasado está. No te voy a decir que no me moleste que se hable de mi continuidad, pero no puedo no dejar a la gente opinar. Lo que tengo que hacer yo como entrenador es dar el máximo", resolvió el francés. "A mí no me podéis preguntar sobre si voy a seguir o no. Yo lo que quiero es estar aquí, siempre, pero tenéis que preguntar a otro", cerró el francés, antes de asegurar que partidos comprometidos como el de mañana le motivan. "Me gustan también los momentos complicados, no solo cuando todo es bonito", confesó.

