Messi: “Pensé que Neymar se iba al Madrid si no venía al Barça”

Leo Messi estaba convencido de que Neymar Junior dejaría el PSG durante este pasado verano y esta temporada jugaría en el Barça o el Madrid. "Yo creía que Florentino y el Madrid iban a hacer algo para llevárselo, creí que Florentino lo iba a fichar", ha afirmado el delantero argentino en una entrevista concedida a Rac 1, con motivo del próximo estreno del espectáculo Messi 10, del Cirque du Soleil. "Pensé que Neymar se iba al Madrid si no venía acá", ha remachado el 10 del Barcelona en declaraciones a Jordi Basté. "Yo quería que Ney viniese. Tenerlo en nuestro equipo era tener muchas más opciones. Se le miraba por la parte deportiva y por la manera en que se fue. Buena parte de socios no quería que viniese. Por lo deportivo me disgustó. Al poco de irse de dio cuenta de que había tomado una mala decisión. Pensé que si no venía acá se iba al Real Madrid porque él tenía ganas de irse del París".

El Barcelona no pudo finalmente cerrar el fichaje de Neymar con el PSG, pero sí pagó 120 millones de euros por Griezmann al Atlético. El francés sigue todavía en ese periodo de aclimatación deportiva al equipo y a sus nuevos compañeros de ataque. Messi, sin embargo, ha negado que el vestuario azulgrana y él mismo fueran contrarios a la incorporación de Griezmann, que un año antes había rechazado la oferta barcelonista para seguir en el Atlético, una decisión emitida a través de un programa televisivo. "Es mentira que no quería que viniese Griezmann. Nunca tuve ningún inconveniente. Se dice que yo tomo decisiones, que digo qué jugadores tienen que venir, cuáles se tienen que ir... La última vez que hablé con el presidente fue cuando nos eliminaron ante el Liverpool. Cuando estaba el tema de Griezmann nos preguntaron qué nos parecía al vestuario o lo de Ney. Nos preguntan y opinamos, pero no tomamos decisiones", ha afirmado Messi.

“Es mentira que no quería que viniese Griezmann. Nunca tuve ningún inconveniente”

“Cuando tuve los problemas con Hacienda pensé en irme de España. Me sentí maltratado”

“El mejor entrenador fue Guardiola y Luis Enrique muy cerquita”

Otro de los aspectos que ha tratado el atacante han sido los problemas que tuvo con Hacienda, y que, según él, le hicieron pensar en irse a otro país. "En 2013-14 cuando tuve problema con Hacienda fue época fue muy difícil para mí. La gente no se entera de lo que está pasando. Fui el primero y por eso fue tan duro todo. Se ensañaron, iban a por todo commigo. Fue duro. Afortunadamente mis hijos eran chiquitos y no se enteraban de nada. Tuve en la cabeza largarme no por dejar el Barça sino por querer irme de España. Me sentía maltratado y no quería seguir más acá", ha afirmado Messi. Y sobre su futuro, ha comentado: "Mi idea es quedarme acá. Creo que todavía no hemos hablado con el club de mi renovación. Nunca tuve ningún problema con el club. Se hará en cualquier momento. La idea mía es acabar mi carrera acá por lo que siento por el club, por lo familiar, lo bien que estamos en esta ciudad, y no me gustaría cambiar a mis hijos de ciudad. La idea es quedarme a vivir acá". El argentino tiene contrato hasta 2021, una vinculación con el Barcelona que incluye la posibilidad de dejar el club cada verano, según adelantó EL PAÍS. Sobre cuánto puede prolongar su carrera, el barcelonista ha explicado: "Me voy midiendo cada año y veo si estoy bien, mal... estamos en una edad [32 años] en la que empieza a costar. Quiero estar bien, compitiendo y ayudando".

El reto de la Champions sigue muy presente en Messi, sobre todo después de las dolorosas eliminaciones de las dos últimas temporadas, tras caer goleados en Roma y Liverpool. Sobre esta última derrota en Anfield ha comentado Messi: "La derrota contra el Liverpool fue culpa nuestra [de los jugadores]. No nos podía pasar lo que nos pasó en ese partido. Nos bloqueamos y nos vino a la cabeza el partido de Roma". La figura del entrenador, Ernesto Valverde, estuvo entonces más cuestionado que nunca, aunque finalmente, apoyado también por la plantilla, continuó en el cargo. "Tampoco fue decisión mía que se quedase. Para mí y el vestuario fue una alegría porque lo apoyamos como también pasó con Luis Enrique. Para conseguir el objetivo tenemos que estar todos unidos", ha aseverado el 10. El capitán del Barça aseguró que desconocía las declaraciones que hizo Piqué en las que advertía a la directiva si no había unidad en el club, aunque admitió al ser requerido sobre la manera de hacer de la junta que "acá acaba por saberse todo". Piqué admitió este lunes en el programa televisivo El Hormiguero que le gusta hacer declaraciones como las que hizo para divertirse.

El 10 recordó la etapa de Pep Guardiola en el banquillo como uno de sus mejores momentos deportivos. Preguntado por quién ha sido para él su mejor entrenador, expresó: "El mejor entrenador fue Guardiola y Luis Enrique muy cerquita. La época de Guardiola fue uno de mis mejores momentos como jugador. Fue una buena etapa... pero a nivel de jugador después crecí más que en ese momento".

Messi también duda de que Dembélé dijera "eres malo, muy malo" al árbitro Mateu Lahoz, que expulsó al francés en el partido Barça-Sevilla. "Es muy difícil que le haya podido decir eso porque le cuesta armar oraciones en español", ha comentado Messi.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.