Luis Suárez revuelca a Conte

Todavía no se sabe si el Barça armará finalmente un buen equipo para atacar la Champions. Hay tiempo porque de momento tiene jugadores suficientes para remontar el partido más difícil contra un equipo de autor como es el Inter de Conte. Los neroazzurri ya tienen un plan de juego, son fuertes física y tácticamente, tan organizados como para mandar durante un buen rato en el Camp Nou. Hasta que reaccionó Valverde y los azulgrana firmaron un espectacular remonte con dos golazos de Luis Suárez, un ariete tan negado en cancha ajena como decisivo en la propia cuando se disputa la Liga de Campeones.

A partir de un cambio radical y contra natura, propio de un equipo también en formación, y en cualquier caso más flexible y dispuesto a la improvisación que el Inter, el Barça encontró remedio a un encuentro que tenía mala pinta: Arturo Vidal sustituyó a Busquets y después Dembélé ocupó el puesto de Griezmann. Ya no se habló más del tridente ofensivo azulgrana, tapado por el tridente defensivo del Inter, ni de Lautaro, superado por Luis Suárez.

BCN 2 - 1 INT Barcelona Ter Stegen, Piqué, Nelson Semedo, Clement Lenglet, Sergi Roberto, Frenkie De Jong, Busquets (Vidal, min. 52), Arthur Melo, Griezmann (Ousmane Dembélé, min. 65), Luis Suárez y Messi. Inter S. Handanovic, Skriniar, Godín, de Vrij, Brozovic, Asamoah, Barella, Stefano Sensi (Politano, min. 78), Candreva (D'Ambrosio, min. 70), Alexis (Gagliardini, min. 65) y Lautaro Martínez. Goles 0-1 min. 1: Lautaro Martínez . 1-1 min. 57: Luis Suárez . 2-1 min. 83: Luis Suárez . Árbitro Damir Skomina Piqué (min. 21), Sergi Roberto (min. 51), Griezmann (min. 8), Barella (min. 5), Alexis (min. 76) y Vidal (min. 75). Piqué (min. 21), Sergi Roberto (min. 51), Griezmann (min. 8), Barella (min. 5), Alexis (min. 76) y Vidal (min. 75). Estadio: Camp Nou

No paró de dar vueltas el Barça con Griezman-Messi y Luis Suárez para no llegar a ningún sitio, seguramente porque todavía es un equipo indefinido y no juega como una unidad, mientras los muchachos de Conte replicaban con ataques directos a la mandíbula de Ter Stegen. Los neroazzurri funcionaron colectiva e individualmente frente a un rival diseminado y desnortado, tan desesperado que se encomendó al coraje de Arturo Vidal después de renunciar a la brújula de Busquets. Nadie se quejó, ni siquiera los barcelonistas más ortodoxos, porque se trataba de ganar después de apostar por la victoria desde el once que cantó Valverde.

El entrenador le dio tanta importancia al partido que dispuso la formación presumiblemente titular capitaneada por Messi. Hubo una mezcla de sorpresa y de susto en la hinchada del Barcelona. El 10 salía de una lesión, la segunda desde que se reincorporó en agosto, solo había jugado a ratos y salió mal parado del encuentro con el Villarreal. El murmullo sobre el riesgo de la alineación del rosarino, sin embargo, duró poco en el Camp Nou.

No hubo ni tiempo apenas para reparar en Messi porque Lautaro Martínez, un delantero que ataca muy bien el espacio, desequilibrante en sus desmarques, atrapó una pelota que había salido rebotada en la divisoria después de la intervención de Piqué y desbordó a Lenglet antes de cruzar ante el sorprendido Ter Stegen. La rapidez y agresividad del fútbol del Inter contrastaba con el juego contemplativo del Barcelona.

Apretaban los italianos, muy cómodos en las áreas y rápidos en las transiciones, y no tenían continuidad las conducciones de los azulgrana, reiterativos en las pérdidas, sin juego asociativo en la delantera, faltos de profundidad en el costado izquierdo, defendido por Semedo ante las lesiones de Jordi Alba y Júnior. Al equipo de Valverde le costaba atacar y sufría en defensa con Lautaro.

La presión del Inter era mejor que la del Barça, también resultaba más fiable en el pase, tampoco hacía concesiones defensivas, centrado en la marca a Messi. No se contaban remates en la meta de Handanovic y por el contrario cada llegada de los neroazzurri era una jugada de gol, sobre todo cuando intervenía Lautaro, más protagonista que nunca en ausencia del corpulento Lukaku.

El poder rematador de Lautaro solo tuvo réplica en la mano de hierro de Ter Stegen. Conte se desvivía en el área técnica mientras se resignaba Valverde. A falta de extremos, o si se quiere de jugadores de banda, tampoco funciona la centrifugadora del Barça. Valverde vio tan melancólico y apurado a su equipo que dispuso un cambio drástico: renunció a la brújula de Busquets para dar entrada a un agitador como Vidal. Había que cambiar el guion y el ritmo del partido sin atender al estilo ni a ninguna carta de naturaleza: el chileno no es precisamente un mediocentro como el catalán, sino que se situó por detrás de los atacantes del Barça. Y el plan le cambió la cara al triste equipo de Valverde.

Vidal tomó el balón en el vértice izquierdo del área y su centro fue enganchado de volea por Luis Suárez. El golazo del empate destempló al Inter mientras Dembélé entraba por Griezmann. La carga barcelonista fue tremenda por el dinamismo de los puntas y por la buena asociación De Jong-Arthur, excelentes como sostén del Barça. A partir del riesgo, Messi encontró el momento para desequilibrar con una transición que remató Suárez espléndidamente después de un control orientado que descuajeringó a Godin. El golazo premió la reacción del Barça, entregado aún a la pareja Messi-Luis Suárez, y también ilusionado por el nuevo dúo Arthur-De Jong. Los matices de Valverde sirvieron para desactivar el plan de Conte y confirmar la superioridad del Barça

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.