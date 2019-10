Messi: “Ganar es básico para que no se genere lío”

Como en la última Copa América, cuando Lionel Messi compareció después de cada partido que disputó Argentina, el capitán del Barcelona se presentó en la zona mixta del Camp Nou tras su primer partido entero esta temporada. El 10 se lesionó en el sóleo de la pierna derecha en el primer entrenamiento de la pretemporada, un problema del que se resintió cuando estaba cerca de reincorporarse. Se alargó la ausencia de Messi. Cuando volvió, la semana pasada ante el Villarreal, sufrió una elongación en el muslo izquierdo. Ante el Inter, pudo disputar el duelo de principio a fin. “Estoy contento de haber jugado los 90 minutos, tenía muchas ganas. Me sentí bien, obviamente cansado al final. Quería arrancar de una vez. A medida que vayan los partidos voy a ir soltándome más. Durante el año, como jugamos cada tres días no podemos entrenar fuerte y estoy acostumbrado a mantenerme con los encuentros”, explicó Messi.

El capitán se mostró tranquilo ante los micrófonos. Envió un mensaje de calma al entorno. “Estamos bien, era importante ganar hoy. Lo importante es hablar de la victoria de hoy, de la de Getafe. Es básico para que no se genere el lío que hay cuando no hay fútbol”, sostuvo Messi. Regateó la polémica el 10 después de que Piqué y Josep Maria Bartomeu se reunieran el martes para aclarar las diferencias entre la plantilla y la directiva del Barcelona. El presidente del club, según informó Esport3, le explicó al central azulgrana que la directiva no ha orquestado ninguna campaña en contra de los jugadores. Así lo había manifestado Piqué tras el partido de Liga contra el Getafe, el pasado sábado.

“Conocemos el club, sabemos los diarios que son afines al club, conocemos los artículos que salen y muchas veces sabemos quién los escribe aunque los firme otra persona”, subrayó el defensa azulgrana en la zona mixta del Coliseum Alfonso Pérez, después de que se le preguntara por la cena que habían celebrado los jugadores tres días antes. “No la organicé yo, pero siempre van bien”, añadió. “Tenemos que estar todos juntos, no solo los jugadores, también la afición, la junta directiva. Ya lo dije en Pamplona”. E insistió: “Cuando dos no se quieren enfadar, no hay discusión. Tenemos que mantener el club unido porque si no nos haremos daño”.

Piqué buscó unir el club con Bartomeu y rescatar al equipo en el Camp Nou ante el Inter. En el túnel de vestuarios, antes de saltar al campo en el segundo tiempo, el central y Messi animaron a sus compañeros. “Presionamos o nos vamos arriba, lo que no podemos hacer es un intermedio de ambas”, explicó el zaguero catalán. “Tranquilos, no nos volvamos locos muchachos, vamos a presionar más”, pidió Messi. Las palabras del 10 corroboran la corrección táctica de Valverde en el descanso. “Nos ha dicho que estuviéramos más ordenados a la hora de presionar. Para eso tenemos al entrenador, para que nos corrija esos errores”, dijo Luis Suárez. “En el descanso tienes que ver las cosas que no están funcionado bien y lo que se puede mejorar. En el segundo tiempo hemos dado un paso adelante y hemos solucionado sus contras, que nos hacían daño”, sumó Valverde.

Grupo complicado

“En el segundo tiempo, cuando nos paramos mejor y jugamos con más cabeza, manejamos mejor el partido”, explicó Messi. El capitán subrayó la importancia de la victoria después del empate ante el Borussia Dortmund. “Necesitábamos ganar. Es un grupo complicado, ganar de local es importantísimo. Costó porque el Inter es un grandísimo equipo”, dijo el 10. Y concluyó: “Sabíamos que estábamos pasando un momento complicado. Si ves en Europa, a todos los equipos grandes les pasa. Es quizá por la pretemporada, pero no es una crítica. Estamos un poco pesados. No es crítica a nadie, es una realidad. Es entendible que el club haga esos partidos. Los hacen todos los equipos”.

