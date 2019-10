El Barça aparta a Víctor Valdés del juvenil mientras estudia su futuro

El periplo de Víctor Valdés como entrenador del Barcelona juvenil puede ser de lo más efímero. Por el momento, no dirigirá al equipo en el partido de Liga que disputará este sábado ante el Nàstic en La Pobla de Mafumet. Así lo comunicó el Barcelona el viernes por la noche.

La próxima semana, la secretaria técnica del fútbol formativo del club azulgrana se reunirá con él para analizar su continuidad en el cargo. No parece probable ya que Valdés ha protagonizado varias polémicas desde que asumió el cargo en julio.

Los desencuentros entre Valdés y los responsables del fútbol base azulgrana, cuyo director es Patrick Kluivert, son constantes. Uno de los más recientes se produjo cuando el equipo juvenil llegó media hora tarde al estadio Johan Cruyff para disputar el partido de la Champions juvenil contra el Inter porque Valdés dirigió antes una charla a sus jugadores en otro lugar de la Ciudad Deportiva. La UEFA ha sancionado al club por no haber llegado una hora y media antes al campo tal como indica la normativa.

Valdés precisamente se ha quejado públicamente porque considera que el equipo juvenil debería poder entrenarse más a menudo en el recién inaugurado estadio Johan Cruyff.

Unas semanas antes, en la Youth Otten Cup que se disputó en Holada, Valdés no quiso que su equipo disputara el partido por el tercer puesto alegando que sus jugadores apenas disponían de tiempo para descansar. Hace unos días no asistió a una cena con todos los entrenadores y tampoco acudió a la presentación del departamento de Metodología que dirige Paco Seirul.lo. A ello hay que añadir una serie de divergencias de carácter técnico ya que Valdés utiliza sistemas que no se ajustan a las demandas de los rectores del fútbol base blaugrana.

Esta sábado, ante el Nàstic, Quim Ramon y Alberto Encinas, el segundo y tercer técnico, serán los encargados de dirigir a los juveniles azulgrana desde el banquillo.

