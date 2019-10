España lamenta la incertidumbre de cara al Mundial de 2023

La incertidumbre respecto a cuántas plazas tendrá cada continente de cara al Mundial de Francia 2023 centra las miradas del rugby español. La derrota de Georgia (10-45) ante Fiyi limitaría sobremanera las opciones de clasificación de España si se mantuviera el reparto vigente para 2015 en el Seis Naciones B, donde el XV del León milita junto a los Lelos, clasificados directamente cuatro años atrás. Si así fuera, solo habría en liza un billete directo y otra para la repesca.

El seleccionador español, Santiago Santos, confía en una redistribución de World Rugby, la federación internacional: “Igual que cuando Georgia se clasificó [en 2015] quitaron una plaza de Europa y se la dieron a Oceanía, es muy probable que haga la opción inversa. Aquello fue una injusticia, penalizaron a Europa para asegurar que los tres del Pacífico [Fiyi, Tonga y Samoa] estaban en el Mundial”. Con Fiyi clasificada, no habría una cuarta selección oceánica con opciones. Esa plaza sobrante, que podría volver a Europa, también podría irse a otro continente. “Espero que no, pero no me atrevo a descartarlo”.

Los tres primeros de cada uno de los cuatro grupos del torneo logran el billete directo. Con su victoria, Fiyi deja decantada la contienda, pues adelanta en dos puntos a los georgianos, que necesitarían la epopeya de ganar a Australia. España se jugó el billete para 2019 con las otras cuatro selecciones del llamado Campeonato de Europa –Rumanía, Rusia, Bélgica y Alemania- y llegó a la última jornada con todo a favor. Debía ganar a Bélgica en Bruselas para superar a Rumanía. España cayó derrotada y lamentó la polémica designación del colegiado rumano Vald Iordachescu. Hubo un cúmulo de denuncias cruzadas por alineación de jugadores extranjeros que terminó con ambas selecciones apartadas y Rusia en el Mundial.

Georgia es la gran favorita en el cómputo de dos años del Seis Naciones B (2021 y 2022) que decidiría la clasificación. En total, 10 partidos, en casa y fuera ante el resto de rivales. En juego, de momento, un billete directo. La repesca, un objetivo más realista, supondría superar a Rumanía –clasificada para todos los mundiales hasta este último– y Rusia. Si hubiera otro puesto, la segunda plaza sería directa y la tercera daría derecho a competir ante las repescadas de otros continentes. “Lo que es triste es que World Rugby esté esperando a ver qué equipos se clasifican directamente para sacar el sistema de clasificación y pase lo que ellos quieren que pase. Debería ser algo mucho más objetivo, no un traje a medida”, lamenta Santos.

El seleccionador pide que World Rugby se replantee el sistema. “A lo mejor sería más justo hacer un clasificatorio con ocho equipos y que vayan los tres mejores, pero creo que no quieren abrir ese melón. Es un organismo muy tradicional y conservador, tiene aversión a cualquier tipo de cambio”. Lo cierto es que los tres países que competían en el grupo D por esa tercera plaza –Uruguay, Fiyi y Georgia– han jugado uno de los duelos ante sus rivales directos con tres días de descanso. “El deporte se basa en que los equipos estén en las mismas condiciones. Eso, lamentablemente, no sucede. Entre ellos se han ganado mutuamente, pero no han competido en igualdad”.

España, que ha ganado este año a selecciones mundialistas como Uruguay o Rusia y está en el 18º puesto del ranking –por encima de tres participantes en el torneo como Namibia, Canadá y la propia Rusia– tendrá una prueba reveladora en la visita de Georgia a Madrid a comienzos de 2020.

Irlanda cumple sin brillo ante Rusia (35-0) Irlanda, convaleciente tras su derrota ante Japón, cumplió esta vez el pronóstico y superó a Rusia con punto bonus. Con Johnny Sexton de vuelta al puesto de apertura –jugó la primera parte– el XV del Trébol sentenció el encuentro con tres ensayos (Kearney, Ruddock y O’Mahony) en apenas media hora. En una segunda mitad irrelevante, Conway aseguró la cuarta marca. Irlanda lidera provisionalmente el grupo A pero necesita un tropiezo de los anfitriones. Su puesto en cuartos estará asegurado si vence a Samoa el sábado 12 de octubre.

