Tebas: “Me da igual quién gane LaLiga, pero que no sea por más de 90 puntos”

El congreso anual que Madrid reserva a la industria del fútbol, el World Football Summit, cerró su primera jornada con una intervención de Javier Tebas. Es tradición. El presidente de LaLiga respetó el protocolo que él mismo estableció clausurando las charlas con una conferencia dedicada a la gestión de datos. Allí señaló que el constante flujo de información que recibe LaLiga sobre anhelos, costumbres e identidad de los millones de personas que la consumen, más que la exposición, son la mayor fuente de atracción de los patrocinadores. Tebas contó cómo la organización que dirige ha creado un departamento específico para procesar los datos y advirtió que son las máquinas que evalúan esos datos, convenientemente programadas por un pelotón de ingenieros, las que señalan que el lunes es el día que más gente reúne alrededor de la televisión para ver los partidos. Es decir: la fruta prohibida por el litigio con Luis Rubiales, su homólogo federativo. “Esperemos que podamos ver partidos los lunes esta temporada”, dijo Tebas, encogiéndose de hombros, “como sabéis este es un conflicto judicializado con la federación”.

A propósito de las evaluaciones que facilita el big data, el jefe de la patronal se manifestó optimista respecto al atractivo del campeonato de Primera. Conviene que los grandes se la peguen, de vez en cuando, para darle emoción y monetizar la cosa con más provecho. A la luz de los tropiezos iniciales de Barcelona, Madrid y Atlético, Tebas dijo que esto era una buena señal. “LaLiga me da lo mismo quién la gane”, zanjó. “Solo quiero que quien la gane no lo haga por 100 puntos. Ni siquiera por más de 90".

"Una Liga es competitiva si el campeón está entre los 85 y 90 puntos", precisó, "porque eso significa que los grandes han perdido puntos en la clasificación por el título, y significa que hay otras ligas dentro de LaLiga, como la que implica la competición por no descender o por meterse en Europa, que son mucho más competitivas y atractivas en todos los ámbitos. El año pasado la Premier se ganó con 98 puntos y 97 el Liverpool. ¡El año anterior el City ganó por 103 puntos! Tenemos que buscar Ligas de 85-90 puntos".

Tebas celebró una rueda de prensa antes de partir. Allí manifestó un deseo comercial a la vez que personal: espera que Messi, Neymar, Mourinho y Guardiola puedan coincidir en LaLiga en un futuro. “Sí que me habría gustado que vuelva Neymar a LaLiga, y, como diría Del Bosque, ¡que vuelva con buen comportamiento!”, declaró. “¿Cómo no me va a gustar que un jugador de ese nivel esté en LaLiga española? Igual que me gustaría que Guardiola o Mourinho entrenasen a algún equipo del fútbol español. Tenemos que aspirar a tener lo mejor. Espero que algún día Neymar juegue en un club español”.

“Siempre he dicho que considero que Messi es el mejor jugador de la historia del fútbol”, dijo Tebas, a propósito de la cláusula que le permitiría liberarse del Barcelona a final de temporada. “Messi ha nacido en la Liga española y esperemos que acabe su carrera en la Liga española”.

