Jenni Hermoso, un regreso cargado de goles

Hay futbolistas excelsos, seguramente irrepetibles, que necesitan sentirse en casa para destacar. Cuando lo consiguen, ya no hay quien los pare. Es el caso de Jennifer Hermoso (Madrid, 29 años). La infancia la pasó entre el cariño de sus abuelos y los roces del fútbol callejero. “Todo lo que aprendí o, mejor dicho, todo lo que soy como futbolista, lo tengo por haberme criado en la calle. Pasé horas y horas en el parque de debajo de la casa de mis abuelos”, explica la delantera. Por una cuestión de mandato familiar fichó por el Atlético, para luego consolidarse en el Rayo Vallecano. Entonces jugaba lejos del área. “No era una extremo clásica, siempre tendía a ir hacia el centro”, explican en el Barcelona. Después de tres temporadas y un título de Liga, hizo las maletas.

En 2013 fichó por el poderoso Tyressö. El fútbol de Suecia no la arropó. Tras 24 partidos y ocho goles, en el mercado invernal pasó al Barcelona y encontró su lugar. Dejó la banda, para colocarse de falso 9. “Eran Jenni y 10 más. Todas querían jugar con ella”, recuerdan en la Ciudad Deportiva. Sin embargo, en 2017, Hermoso recaló en un PSG que quería robarle el liderazgo mundial al Lyon. La experiencia tampoco funcionó.

“Es difícil poder acostumbrarse a una ciudad tan especial. Es muy bonita, ver la Torre Eiffel es increíble, pero debes acostumbrarte al clima. Hace mucho, pero mucho frío. Juegas con los pies congelados. Es como todo, hay gente que se habitúa rápido y otra que no, que piensa que no es su sitio”, recuerda Hermoso. Quería volver a España. Y no veía mejor lugar que el Barcelona. “El estilo del Barça es muy mío”, subraya. Hubo un problema: las relaciones entre el club azulgrana y el PSG no estaban como para negociar nada. Una temporada después de la ruidosa salida de Neymar, en los despachos del Barça afirmaban que nada de pactos con la entidad parisina. Ni siquiera en el femenino.

A Hermoso, sin embargo, en verano de 2018 se le cerraron las puertas del Barça. El Atlético salió rápido al cruce. Pagó cerca de 50.000 euros por el fichaje y la delantera se bajó el salario para regresar al club en el que se inició. No por mucho tiempo. La goleadora de España quería regresar al Barcelona. “En otro contexto, en un fútbol más directo no podría potenciar tanto sus virtudes. Se puede convertir en una mejor futbolista aquí”, asegura Lluís Cortés, entrenador del Barcelona. Markel Zubizarreta, director deportivo azulgrana, complació a su técnico. “Estaba contentísimo cuando Markel me dijo que había fichado a Jenni. La quería en mi equipo. Ya había demostrado el nivel que tiene, como también lo hizo en el Mundial. Aporta muchas cosas dentro del campo, y también fuera. Es muy profesional. Lejos de ser una estrella, es súper humilde. Trabaja aquí como la que más”, completa el preparador azulgrana.

La vuelta de Hermoso la celebra Cortés y también Mapi León, que no tendrá que marcarla más. “Tiene una calidad impresionante”, asegura la central. El Barça quiere recuperar el liderazgo en España y para eso nada mejor que goles. Hermoso sumó 24 dianas el curso pasado con el Atlético en 28 partidos de Liga (de los que ganó 27). Tantos fue lo que le faltó en el último duelo al Barça ante el Rayo (1-1), y lo que quiere recuperar en el clásico ante el Atlético (16.00). El Estadi Johan Cruyff es hoy su casa, como ayer lo fue el parque frente a la casa de sus abuelos.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.