Marc Márquez corre sin prisa

Dorna, la empresa que organiza el mundial de motociclismo, se llevó de pesca a los hermanos Márquez en la previa de la carrera de Aragón. Una actividad pretendidamente relajada antes de que los líderes de MotoGP y Moto2 entren a todo trapo en el fin de semana de gran premio. El sosiego piscícola, aparentemente, caló en el hermano mayor, que tiene al alcance de la mano su sexto título de la categoría reina pero afirma no tener prisa por lograr la corona. Marc le lleva 93 puntos de ventaja a Dovizioso y una victoria en Motorland, donde ya ganó el año pasado, le situaría en disposición de cazar el trofeo el primer fin de semana de octubre en Tailandia, con cuatro carreras aún por finalizar la temporada.

Pese a la proximidad del triunfo, insiste en que sus objetivos no han variado con respecto al inicio de año, "el primer objetivo aquí es terminar la carrera", afirmó Márquez en la comparecencia de prensa oficial del Gran Premio de Aragón. El piloto de Honda señala que es hora de "disfrutar de cada carrera" y no le inquieta conocer como se celebra un mundial en Tailandia. Los cinco entorchados anteriores se conquistaron en Valencia, dos, y en Japón, los otros tres, frente a toda la plana mayor de Honda. De hecho, Marc ha reconocido públicamente que no le importaría ceder un puñado de puntos a su hermano, hasta 40, precisó, para que Alex, que ostenta un liderato apurado sobre Augusto Fernández, afronte con mayor holgura el tramo final del campeonato.

Marc Márquez pone de manifiesto que rehuye las estadísticas, porque revisar el pasado no le aporta nada. Sin embargo, sí se aferra a la memoria cuando avisa que, en otras ocasiones, el título se terminó retrasando por querer correr demasiado. "En 2014 tenía prisa y me caí en Misano y en Aragón", advierte. Dos ceros consecutivos yendo líder. El Márquez del 2019 salvó Misano, donde ganó tras un intenso cuerpo a cuerpo con Fabio Quartararo, y este fin de semana afronta Aragón. Valentino Rossi, que tuvo un agrio pique con Márquez en San Marino, fue preguntado sobre si el de Cervera ha llegado este año al pico más alto de su rendimiento. "Es difícil decirlo, aún es joven", señaló el italiano, catorce años mayor que él.

