Fabio Quartararo: “Enfadarse no sirve; el psicológo me ha enseñado ejercicios de autocontrol”

A Fabio Quartararo (Niza, 1999) le apodan El Diablo, pero su sonrisa perenne siembra dudas sobre la pertinencia del mote. No tuerce el gesto ni cuando le pide a su jefe de prensa que abrevie, que tiene ganas de salir a correr un rato. En su año de debut en MotoGP, el joven francés de perfecto acento español, se formó en el Campeonato de España de Velocidad (CEV), ha sacudido los esquemas de la categoría y, a bordo de una Yamaha no oficial, acumula tres podios y tres poles.

Pregunta. ¿Qué se siente al ser la revelación del Mundial de MotoGP?

Respuesta. Me sorprende mucho porque no me esperaba estos resultados, y tampoco contaba con sentirme tan bien encima de la moto.

P. Su paso por Moto3 fue discreto y en Moto2 logró una victoria en 36 carreras. ¿Cuál ha sido el secreto para tomarle la medida tan rápido a MotoGP?

R. En Moto3 y Moto2 pasé años muy complicados, pero me sirvieron para coger experiencia. Esta temporada el equipo me está apoyando mucho y mi entorno es perfecto. Todos me ayudan a progresar y a no quemar etapas.

P. ¿No ha variado nada de su preparación?

R. El año pasado fui a ver un psicólogo. No lo visito mucho, pero me es útil cuando mi cabeza tiene pensamientos negativos. Me ha enseñado ejercicios de autocontrol y me han servido mucho porque antes, cuando algo no salía bien, me enfadaba muchísimo. Recurrir al psicólogo me ha servido para estar más centrado en el trabajo, ser más metódico.

P. ¿Controla mejor sus reacciones o le sirve para borrar los miedos?

R. Me es útil para estar más tranquilo y concentrado cuando llego a un circuito. Sé que llego bien a las carreras porque he hecho mis deberes y, si la moto tiene problemas en las primeras sesiones, debo mantenerme tranquilo para no cometer errores. Por ejemplo, el año pasado cambiamos tres veces de suspensiones. Me enfadaba mucho, pero por mucho que te enfades la moto no irá mejor. Busqué ayuda para saber gestionarlo. Mi madre dijo que era una buena decisión, y me confesó que ya me lo quería proponer, pero no se atrevía a planteármelo para que no me lo tomara mal.

P. Suele aparecer muy sonriente, afable y simpático pero, por lo que dice, tiene un carácter fuerte.

R. Soy piloto y me gusta ganar. En MotoGP tengo claro que estoy aprendiendo aún, pero si quedaba el veinte en Moto2 me enfadaba mucho.

P. En Moto2 corrió en el equipo de Sito Pons y ha comentado alguna vez que le metían mucha presión.

R. Me exigían resultados. Todos los equipos quieren resultados, normal, pero hay quien sabe plantearlo de una manera correcta. Este año el mensaje que me transmite el equipo es “haz lo que puedas”. Y los resultados están aquí.

P. ¿El año que viene la exigencia será mayor, le inquieta?

R. No lo pienso, pero es algo con lo que tendremos que tener cuidado. Sobrellevar la presión es complicado, por lo que trato de disfrutar del momento.

P. ¿Le molesta que le comparen con Márquez?

R. No me molesta pero no lo quiero. Yo no me comparo con Márquez ni con nadie. Solo me comparo conmigo mismo y trato de aprender de mis errores.

P. Rossi parece estar el tramo final de su carrera y sería lógico que Yamaha mirara hacia usted.

R. Ese es un tema de Yamaha. No quiero pensar en 2020 y aún menos en lo que venga luego. Para mí, estar en MotoGP es un sueño y me centro en ir carrera a carrera.

P. Usted pilota una moto de menores prestaciones que las oficiales de Rossi o Viñales, pero ha logrado ser más rápido que ellos en varios circuitos. ¿Qué explicación le encuentra?

R. Cada piloto tiene circuitos que le gustan más que otros, pero lograr un buen resultado también va en función de lo que haces el sábado.

P. Yamaha probó novedades de la moto 2020 en los tests de Brno y Misano. ¿Usted sacrificaría la docilidad en el paso por curva para ganar más potencia?

R. Es necesario encontrar un equilibrio. No se puede renunciar al punto fuerte de nuestra moto para ganar más potencia. La Yamaha no corre tanto como las Ducati pero tiene otros puntos donde es muy superior. Tenerlo todo sería genial, pero es imposible.

P. Danilo Petrucci ha asegurado que la diferencia entre ser piloto satélite u oficial está, más que en la moto, en tener todo un equipo alrededor para atender las necesidades. ¿Haría usted en el equipo oficial una Yamaha ganadora?

R. Es difícil decirlo. En Yamaha está una leyenda como Valentino Rossi y un gran piloto como Maverick Viñales. Ellos saben desarrollar una moto.

P. Se especuló con la posibilidad de que Alex Márquez se integrara en el equipo Petronas de Moto2 para, luego, dar el salto a la escudería de MotoGP. ¿Qué le parecería tenerle de compañero?

R. Alex ha dado un salto enorme y seguro que si sube a MotoGp lo hará bien. Me llevo bien con él. De hecho, me llevo bien con casi todos los pilotos, cualquier compañero de equipo me vale.

