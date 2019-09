Icardi, última oportunidad para renacer

En un año, Mauro Icardi (Rosario, Argentina, 1993) lo ha perdido todo: el brazalete de capitán del Inter de Milán, la confianza de la hinchada, la de sus entrenadores Luciano Spalletti y Antonio Conte, y hasta la convocatoria para la Copa América con la selección argentina. Cuando el último mercado veraniego estaba a punto de cerrar, el equipo italiano lo cedió por solo cinco millones de euros al PSG donde pasará una temporada de expiación. Este miércoles, las lesiones de Cavani y Mbappé y la sanción de Neymar le darán una nueva oportunidad, quizás la última, la de ser titular en su primer partido de Champions League con los franceses ante el Real Madrid.

El personaje clave para entender el declive del argentino es Wanda Nara, agente y esposa de Icardi, que con sus declaraciones en los talk shows italianos y en las redes sociales empeoró la relación de ambos con el conjunto interista. Durante el mes de agosto, Icardi rechazó la oferta del Mónaco y no recibió ninguna propuesta por parte de Boca Juniors, como Nara deseaba. Cuando finalmente se formalizó la cesión al PSG, la también modelo declaró: “De las tres opciones, esa era la peor”. Luego, hechizada por la belleza del Parque de los Príncipes tras ver la acogida de Icardi contra el Estrasburgo el pasado sábado, rectificó: “Dije que de todas las opciones que teníamos, la del PSG era la de peor logística. Pero para mí, no para él. Mauro está muy feliz”.

Estos malentendidos no son nuevos en la historia de amor y odio entre Icardi y el Inter. El 3 de febrero de la pasada temporada, los milaneses perdieron en casa contra el Bolonia (0-1) y el delantero fue uno de los peores del partido. Enseguida escribió en su cuenta de Instagram un mensaje contra sus hinchas: “Si no la amas cuando pierde, no la ames cuando gana”. Solo diez días después, el portero esloveno Samir Handanovic fue nombrado nuevo capitán e Icardi no viajó a Viena, donde el Inter jugaba en la Liga Europa contra el Rapid.

A continuación, Argentina también renunció a Icardi. Scaloni, el seleccionador, afirmó: "El presente de Mauro es complicado y nosotros no podemos ser parte de ese presente. Es evidente. A la selección no le conviene lo que le está pasando. Yo fui jugador y cuando se tocan estos temas, prefiero no involucrarme. Tiene que arreglar su situación y desde ahí tomaremos decisiones". Así acabó el febrero negro, aunque se trataba solo del principio de la separación. Al final, no pudo ganarse su puesto para la Copa América.

Icardi se sintió traicionado y publicitó en Instagram una lista de todos los sacrificios que hizo por amor al Inter, como el deseo de quedarse pese al interés de otros equipos y los partidos que jugó lesionado. Esa sensación se convirtió en tristeza cuando se dio cuenta de que tampoco Antonio Conte, sustituto de Luciano Spalletti, contaba con él. El exentrenador de la Juve decidió apostar por Romelo Lukaku. Y por Lautaro Martínez, que aprovechó la caída libre de Icardi para ganarse un puesto primero en el Inter y luego en la selección argentina con la que marcó un triplete en el último encuentro ante México.

El fichaje de Lukaku no ha despertado nostalgia de Icardi en el vestuario del Inter. Tampoco sus 124 goles en las seis temporadas pasadas en Milán. Pese al empate de este martes contra el modesto Slavia Praga en la primera jornada de Champions (1-1), los de Conte son ahora primeros en la Serie A con tres victorias en tres partidos y ya gozan de una ventaja de dos puntos sobre la Juventus. Wanda Nara, sin embargo, deja la puerta abierta a un posible retorno del delantero a Italia, como ha afirmado en una entrevista del 6 de septiembre en el Corriere della Sera, aunque sostiene que la intención del Inter siempre ha sido venderlo.

