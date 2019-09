El Madrid prueba defensa ante un PSG sin colmillo

Aunque el pronóstico meteorológico sugiere cielos soleados en París para este miércoles, y una temperatura más que agradable para tratarse de los estertores del verano, las nubes se mantuvieron firmes el martes y en posición de guerra durante casi toda la jornada. Si hasta las previsiones científicas presentan ciertos claroscuros, qué no tendrán las futbolísticas, proveedoras de una cábala constante en la que se entrelazan todo tipo de variables. Decisiones cruzadas que rebotan recurrentemente en las paredes mentales de los entrenadores, y se mueven más revoltosas si cabe sobre las de un Zinedine Zidane que estrena temporada europea en el Parque de los Príncipes frente al PSG (21.00, Movistar Liga de Campeones), con un Real Madrid con la retaguardia en cuadro.

Sin Sergio Ramos y Nacho, sancionados, y con la baja de última hora de Marcelo por una lesión cervical, el técnico francés empleará una defensa inédita esta temporada, en la que junto a Carvajal y Varane formarán los dos fichajes específicos para la zaga que realizó el club este verano: Militão y Mendy. El central brasileño disputó los últimos 30 minutos del encuentro de LaLiga ante el Levante, y se mostró blando en la marca; mientras que el lateral francés observó el duelo desde el banquillo tras su aseado estreno frente al Villarreal. “Estamos buscando nuestro equilibrio”, reconoció Varane. “Es cierto que quienes formaremos la defensa no tenemos muchos minutos en común, pero el equipo para ser fuerte y hacer una buena temporada debe contar con muchos jugadores. Ninguno va a jugarlo todo, hay que confiar en el grupo”, amplió el central francés.

Atendiendo a los últimos resultados, la recomposición de la defensa del Madrid se antoja especialmente trabajosa por tratarse de una parcela que no ha encontrado una metodología de trabajo a replicar en los pasados meses. En los últimos 28 encuentros que ha disputado el equipo blanco entre Liga, Copa y Liga de Campeones, ha encajado por lo menos un gol en 24 ocasiones; y desde que Zidane regresó al banquillo en marzo, solo ha dejado su portería a cero en tres de los 15 partidos que ha dirigido (todos en LaLiga).

Aunque el discurso de Zizou respecto de la fragilidad defensiva de su equipo —“es algo que vamos a cambiar”—, mantiene el optimismo de quien desea el cambio sin reparar en la fórmula (la defensa de cinco no aparece entre sus posibilidades), las cifras sitúan al técnico ante un panorama complicado por tratarse de la línea capital a la hora de construir el juego. Las lesiones de Cavani y Mbappé, y la ausencia por sanción de Neymar contienen, sin embargo, el golpe que supondría enfrentarse diezmado a uno de los tridentes de mayor peso en el panorama europeo. “El PSG es un equipo que siempre rinde. A veces no tienen los resultados que se espera, pero aunque tengan las bajas de Mbappé, Neymar y Cavani, Icardi es un jugador muy peligroso”, destacó Zidane.

“Nos faltan delanteros, todo el mundo lo sabe, pero tenemos que encontrar soluciones”, lamentó Thomas Tuchel, quien situó como contrapunto a la estadística madridista la propia. “Llevamos cinco victorias en los seis partidos que hemos jugado hasta el momento, y en cuatro de ellos hemos dejado nuestra portería a cero”, indicó. “Creo que en este mercado de fichajes el club se ha movido muy bien y hemos fichado a jugadores que necesitábamos”, abundó, por su parte, Verratti, que formará el eje del centro del campo francés con Idrissa Gueye, un senegalés de pulmones infinitos recién llegado a la capital de Francia, cuya misión consistirá en dar vuelo a jugadores como Sarabia y Di María en ataque.

Elogio a Benzema

Tres franceses formarán parte del once del Madrid esta noche (Mendy, Varane y Benzema), aunque solo uno de ellos es capaz de extraer de su técnico las loas más destacadas. “Karim siempre ha demostrado el jugador que es. Se piensa en él como el jugador que debe hacer gol, pero no ha sido nunca eso. Para mí no es lo más importante. Es un jugador fantástico y lo quiero siempre en mi equipo”, valoró Zidane. “¿Cuántos años lleva siendo el nueve del Madrid? ¿25? Pues eso, no hay nada más que hablar. Es un top mundial sin lugar a dudas”, se sumó Tuchel.

Zidane estudia si acompañar a Benzema con Bale o James, después del buen partido del colombiano ante el Levante. “Puede jugar en muchas posiciones en el campo. Cuanto más adelante, lo tiene más fácil. Es un jugador distinto, de calidad, al que no le tengo que decir nada en cuestiones ofensivas”, dijo sobre James.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.