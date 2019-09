Ter Stegen saca pecho en la casa de su selección

El estadio del Borussia Dortmund, ayer conocido como Westfalenstadion hoy como Signal Iduna Park, siempre es la casa preferida de la selección alemana. Incluso después de haber caído en el Mundial de 2006 ante Italia, la Mannschaft no cuestiona el poder del Signal Iduna Park como el Signal Iduna Park no se entromete en la disputa mediática entre Ter Stegen y Neuer. La afición de Borussia se mostró cálida con el portero del Barcelona este martes por la noche en el estreno en la Liga de Campeones para el equipo de Ernesto Valverde. Y eso que la hinchada en Dortmund tenía motivos para señalar a Ter Stegen, imbatible ante los muchachos de Lucien Favre, enemistado (al menos, públicamente) con Neuer.

Al portero del Bayern Múnich nadie lo cuestiona en Alemania. Neuer está tan protegido por los medios como idolatrado por la afición. Ocurrió, sin embargo, que después del Mundial 2018, el seleccionador Joachim Löw abrió el debate. Sorprendió la actitud del técnico tras Rusia porque en la previa había confirmado con firmeza a Neuer, sin ritmo después de superar una lesión. Parecía, entonces, que algo estaba por cambiar en la Mannschaft. No cambió nada y Ter Stegen se cansó. Las paradas del portero azulgrana parecen invisibles en Alemania. Los aficionados que quieren mirar LaLiga tienen que recurrir a una plataforma por streaming, todavía no muy instalada en los consumidores.

Poco escaparate para el competitivo Ter Stegen. Al portero azulgrana le escuece en banquillo. Cuando llegó al Camp Nou, llevaba muy mal mirar como Claudio Bravo defendía el larguero del Barça en LaLiga, mientras él lo hacía en la Copa y en la Champions. Los ánimos se relajaron cuando Cillessen reemplazó al chileno. Ter Stegen pasó a jugar LaLiga y la Champions; el holandés, la Copa. Tampoco pareció estar satisfecho. “También me gustaría jugar la Copa”, dijo. Desde que debutó en 2012, Ter Stegen acumula 22 partidos en la selección alemana. Y, como no podía ser de otra manera, no lo lleva bien. “No es fácil encontrar una explicación para lo que estoy viviendo. Estoy dando mi mejor versión en cada partido para hacer más difícil la decisión. Estoy intentando entrar en la portería como sea. Para mí es un golpe duro viajar y no jugar”, subrayó Ter Stegen tras el último parón por selecciones.

La respuesta de Neuer no tardó en llegar. “No es la primera vez que hace declaraciones de ese tipo”, se quejó el portero del Bayern; “hay muchos porteros muy buenos. La discusión no es justa con respecto a Bernd Leno (Arsenal) y Kevin Trapp (Frankfurt). Entiendo perfectamente que quien no juega esté insatisfecho pero lo importante es el éxito del equipo y tenemos que apoyarnos los unos a los otros”. Ter Stegen no se quedó callado. En la previa del duelo ante el Borussia, volvió a hablar sobre su situación en la selección alemana. Evitó, eso sí, responder en castellano. El mensaje no era para la hinchada del Barça. “En los últimos años se puede ver cómo me he comportado y lo que ha dicho Neuer y otras personas no es justo. Todos los que no pueden jugar quieren hacerlo y no están contentos. Es el sentimiento que tengo y tengo expectativas”, señaló Ter Stegen. Y advirtió: “Quiero terminar con esta polémica”.

Pero la polémica sigue en el aire, sobre todo después de su actuación frente al Dortmund. “¿Habrá sumado puntos Ter Stegen?”, se preguntó el Bild. “El portero sumó argumentos deportivos en el duelo por la portería de Alemania”, subrayó el periódico Süddeutsche Zeitung. Ter Stegen no tiene piedad ni con su amigo Marco Reus. En jugador del Dortmund y el guardameta azulgrana se conocen desde su etapa en el Borussia Mönchengladbach. Desde entonces, nunca perdieron el contacto. “No era la noche para decirle nada a Marco, mejor dejarlo en paz”, sostuvo Ter Stegen. “Ya sabíamos que Marc es un portero de categoría mundial”, contestó Reus.

Cuatro de las cinco paradas de paradas de Ter Stegen fueron a Reus, incluido el penalti (es el cuarto que detiene de los seis que le han lanzado en Champions) justo en la cara de 25.000 espectadores en llamas, el famoso Muro amarillo, la grada sur del Signal Iduna Park. “La gente sabe lo que soy capaz de hacer. Quiero estar siempre al cien por cien”, concluyó el portero del Barça. Ter Stegen saca pecho, nada menos que en la casa de la selección alemana.

