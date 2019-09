Valverde: “Hemos sufrido mucho”

Al Barça no le salen las cosas lejos del Camp Nou, con una derrota frente al Athletic y un empate contra Osasuna en LaLiga, ahora también con unas tablas en casa del Dortmund en el estreno europeo. Anestesiado por el conjunto de Lucien Favre, el equipo azulgrana apenas se mostró en campo ajeno, más preocupado de cerrar su portería que de derribar la contraria. Y casi no se sale airoso ni con esas, pues solo Ter Stegen dio la talla. “Hemos sufrido mucho. Hay que reconocerlo”, admitió Ernesto Valverde; “el dominio era alterno, pero ellos llegaban con más peligro. Han tenido el penalti, un tiro al larguero… En fin. Ellos son fuertes en casa y esto está empezando”. Griezmann se sumó: “Lejos del Camp Nou siempre es diferente. El rival en su casa tiene más confianza y a nosotros también nos cuesta. Hay que mejorar y ver qué hacemos mal. Y trabajar”. Arthur, sin embargo, no lo vio así: “No creo que sea por jugar en nuestro campo o no. Es que el Dortmund es un equipo muy duro y aquí encontramos dificultades. Hay que entrenar para hacerlo mejor”.

No supo el Barça responder a la intensidad del rival y Valverde señaló la falta de verticalidad en campo ajeno y la poca ambición ofensiva. “Nos hemos quedado en ocasiones demasiado atrás porque sabíamos que eran rápidos, por lo que jugábamos en nuestro campo. Y eso no es lo que queremos. Tenemos que seguir insistiendo porque cuando presionamos bien, hacemos daño. No como aquí”, expuso. Y, habitualmente tan comedido en las críticas como en los elogios, prosiguió con su crítico y constructivo discurso: “Debemos ser profundos cuando llegamos a determinadas zonas. Y ahí nos falta”. Sobre todo porque Griezmann no acaba de conectar con Suárez y porque Messiacaba de llegar. “También es un ser humano y empieza a jugar ahora, por lo que necesita entrenar”, señaló Arthur sobre el 10. “Leo está como puede estar un jugador sin pretemporada y que suma cuatro o cinco entrenamientos con el grupo. Necesitamos que los de adelante jueguen juntos y se vayan conociendo”, resolvió Valverde. Y Griezmann le dio la razón: “Es mi segundo mes en el Barça. Tengo que acostumbrarme y pillar los movimientos de Luis, de Ousmane, de Leo… Y ellos los míos. Tenemos que trabajarlo”. Los azulgrana solo remataron una vez a puerta, siete en total, por 13 el Borussia.

Aunque hubo una cosa positiva en la que todos estuvieron de acuerdo: si se ganó un punto fue por Ter Stegen. “Ha estado muy bien. Tenemos un gran portero y nos beneficiamos de ello”, expuso Valverde. Lo disfrutó el meta, que se reivindicó en su tierra ahora que anda a la gresca con Neuer por la titularidad de la selección. Resulta que Löw esperó a Neuer para el pasado Mundial cuando estuvo toda la temporada lesionado y no le da relevo, ahora que el meta del Barcelona parece en su mejor momento. Así lo explicó en Dortmund porque dos guantes pudieron con 22 botas. Bien lo sabe Reus, que lo intentó de todas las formas pero se quedó con las ganas, incluso tras un lanzamiento desde los once metros. “Reus siempre cambia de sitio y es difícil estudiarlo. Pero era la sensación que tenía y me ha servido para pararlo”, resolvió el guardameta. “Buen penalti ha parado, sí”, concedió Griezmann. “Una gran parada pero no solo eso porque luego ha estado muy rápido para atrapar la pelota”, lamentó Paco Alcácer.

Pero eso no le importó mucho a Ter Stegen, siempre pensando en el colectivo. “Ellos han tenido ocasiones muy claras porque no estábamos bien organizados. Y hemos pasado diez minutos en cada parte en la que nos hemos sentido presionados, por lo que al final estoy feliz de marcharme con un punto de aquí”. Intervino Griezmann: “Creo que no hemos chutado a puerta [solo una vez]. Hay que hay que mejorar. Pero al final un punto es un punto, ¿no?”.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.