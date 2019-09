Valverde: “Intentas dar un paso adelante cuando te ha pasado lo que te ha pasado”

Ter Stegen ya no esconde su disgusto por mirar desde el banquillo como Neuer defiende el larguero de la selección alemana. “En los últimos años se puede ver cómo me he comportado y lo que ha dicho Neuer y otras personas no es justo. Todos los que no pueden jugar quieren hacerlo y no están contentos. Es el sentimiento que tengo y tengo expectativas”, dijo Ter Stegen. Y advirtió: “Quiero terminar con esta polémica”.

En la última jornada FIFA, el meta del Barcelona se quejó públicamente por una nueva suplencia con su selección. “No jugar con la selección ha sido un duro golpe para mí y no es fácil encontrar una explicación. Estoy dando mi mejor versión en cada partido para hacerle más difícil la decisión al seleccionador. Estoy intentando entrar en la portería como sea. Neuer lo ha hecho bien pero este viaje con la selección ha sido un golpe duro para mí”, dijo Ter Stegen. La respuesta de Neuer no tardó en llegar. “Soy un jugador de equipo y siempre pienso en el bien del equipo. No sé si algo así es bueno para el grupo sobre todo cuando se trata de nuestra posición”, sostuvo Neuer.