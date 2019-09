Ginóbili y Scola: “Tremendo torneo de España”

Manu Ginóbili y Luis Scola, el genio y el fiel escudero, referentes principales de la llamada generación dorada del baloncesto argentino, campeones olímpicos en 2002, vivieron el Mundial de China muy unidos. Ginóbili, ya retirado con 42 años, acompañó al equipo desde la tribuna de autoridades en calidad de embajador de la FIBA, y Scola, lo hizo como capitán de la selección a sus 39 años. Tras la derrota ante España, ambos gigantes se despidieron del torneo con palabras de optimismo hacia la Argentina de plata y admiración hacia el campeón.

“Me gustaría felicitar a España por tremendo torneo”, manifestó Scola en Twitter. “Fueron los mejores y se merecieron el título. Para nosotros no pudo ser. Estamos tristes, pero pronto vamos a poder ver para atrás y estar orgullosos de estas increíbles dos semanas que tuvimos”. Elegido para integrar el quinteto ideal del Mundial junto a Marc Gasol, Ricky Rubio, Bogdanovic y Fournier, Scola cerró el torneo con un promedio de 17,9 puntos por partido. Al acabar el Mundial se abrazó con Ginóbili, que vio la final desde la grada con Tony Parker y al descanso emitió un twit preocupado: “¡Está muy muy duro esto! Necesitamos un par de bombas para levantar los ánimos. Nos cuesta muchísimo anotar. Vaaaaaamos!”.

Argentina siguió chocando contra la defensa española en el tercer cuarto. Al alcanzar el último cuarto del partido ya estaba todo perdido para los albicelestes. Ginóbili reconoció la superioridad española en un par de frases: “Felicitaciones España! Enorme partido y merecido campeón del mundo. Muy orgulloso del equipo argentino. Gran medalla de plata! Espectacular torneo!”.

En sintonía con Scola y Ginóbili, el seleccionador argentino, Sergio Hernández, pronunció un emotivo discurso tras recoger la medalla de plata. "Lo que ganó Argentina es histórico, motivo de orgullo", dijo. "Para que reflexionemos. Cuando hay compromiso, apoyo y trabajo, se consiguen los resultados. Este es el segundo partido oficial que pierde este equipo. Estoy triste por no ganar, pero súper orgulloso por este equipo que estará en mi corazón por el resto de mi vida".

"Hoy", prosiguió Hernández; "no perdimos el oro, ganamos la plata, y hay que valorarlo. Hoy nos encontramos con un equipo tremendo, inteligente, que tuvo todo el mérito por lo sucedido en la final. Lo mal que jugó Argentina en la final fue producto de lo que hizo España. No tenemos excusas, no estábamos cansados, teníamos una gran ilusión pero España fue muy superior. Nos dominó de punta a punta. Pero nuestro análisis sobre Argentina tiene que separar dos cosas muy diferentes: este partido y el torneo en general".

