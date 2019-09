La Vuelta se envenena en Escalona, donde caen Superman y Roglic

La Vuelta sale de Ávila, donde la despide Julito Jiménez y la impregna de su memoria, y al nombre de cada uno de los pueblos que atraviesa junto al Alberche y el Tiétar, los aficionados le asocian el nombre y los hechos de un ciclista que les marcó. El Barraco tiene dos, Chava, trágico, y su cuñado, Carlos Sastre, heroico ganador de un Tour, salidos de la misma escuela, la de Arroyo y Víctor Sastre; fuera de ruta está la Navaluenga de Paco Mancebo, y más adelante el Tiemblo y el embalse de Burguillo, donde el padre de Ángel Arroyo, El Salvaje, trabajaba las tierras de la familia de Adolfo Suárez, y siguiendo, pasados los Toros de Guisando, Sotillo de la Adrada, el pueblo de Curro García, y antes de girar hacia el oeste, hacia Cenicientos, el San Martín de Valdeiglesias de Pablo Lastras, que pasa tocando alegre el claxon del coche del Movistar, que dirige.

La nostalgia se hace insoportable, pero el olor dulzón de la sacarina que empieza a envolver los recuerdos, y muchos desean que se desvanezca, pero lo hace de una manera tan violenta como el viento que sacude más que agita los mínimos árboles y las retamas de Escalona, ya en donde, junto a los muros tan rotundos del castillo de Álvaro de Luna, ajusticiado en Valladolid, la Vuelta no es memoria infantil, pero violencia, veneno y caos de coches e insultos, y la sangre y los gemidos de Tony Martin, again, roto y caído, y con él su protegido, el líder Roglic, que rompe su bicicleta, como su maillot rojo colorada su cara –único gesto que trasluce lo que podría llamarse su nerviosismo o su enfado--, como pálido, tan pálido como su maillot blanco inmaculado, y tembloroso brilla, de pie sobre el asfalto tan negro de la carretera, Superman, también caído, también desarmado, again, una agitación hecha ciclista que intenta calmar su compañero Fuglsang. La caída se ha producido justo en la cabeza del pelotón, una curva a derecha tomada a toda velocidad, y el viento de espaldas, en la que patina un Deceuninck, y choca contra el quitamiedos de la izquierda de la carretera, y a sus espaldas, un Cafarnaúm, y Tony Martin da una vuelta de campana completa sobre su bici, salto mortal imperfecto, que acaba con sus huesos. Por allí, por donde el tumulto no se ve a ningún Movistar. Sus bicis y sus esfuerzos y sus preocupaciones, las de Nairo y Valverde, ya están más delante. Han pasado veloces por la derecha, como les había recomendado, ya kilómetros antes, su director, José Luis Arrieta.

Así va la clasificación Individual

Montaña

Equipos

Regularidad Nombre Diferencia 1 SLO Primoz Roglic 75h 00:33 2 ESP Alejandro Valverde + 02:50 3 COL Nairo Quintana + 03:31 4 COL Miguel Angel López + 04:17 5 SLO Tadej Pogacar + 04:49 6 POL Rafal Majka + 07:46 7 NED Wilco Kelderman + 09:46 8 NOR Carl Hagen + 11:50 9 GBR James Knox + 13:23 10 ESP Marc Soler + 21:09 Nombre Puntos 1 FRA Geoffrey Bouchard 76 2 ESP Ángel Madrazo 44 3 GBR Tao Geoghegan 35 4 NED Wout Poels 31 5 ESP Alejandro Valverde 26 6 SLO Tadej Pogacar 25 7 DEN Jakob Fuglsang 24 8 ESP Mikel Bizkarra 22 9 SLO Primoz Roglic 22 10 COL Sergio Henao 21 Nombre Puntos 1 SLO Primoz Roglic 143 2 IRL Sam Bennett 114 3 ESP Alejandro Valverde 110 4 SLO Tadej Pogacar 107 5 COL Nairo Quintana 92 6 BEL Philippe Gilbert 73 7 COL Miguel Angel López 71 8 FRA Rémi Cavagna 61 9 BEL Dylan Teuns 60 10 BEL Tosh Van Der Sande 54 Nombre Diferencia 1 ESP MOVISTAR TEAM 224h 04:57 2 KAZ ASTANA PRO TEAM + 47:00 3 NED TEAM JUMBO - VISMA + 1h 35:05 4 AUS MITCHELTON - SCOTT + 2h 12:54 5 FRA AG2R LA MONDIALE + 2h 50:23 6 RSA TEAM DIMENSION DATA + 3h 03:42 7 GER TEAM SUNWEB + 3h 09:40 8 ESP EUSKADI - MURIAS + 3h 10:36 9 BRN BAHREIN - MERIDA + 3h 33:56 10 GBR TEAM INEOS + 3h 34:38 Clasificación completa

La curva del castillo de Escalona era el lugar elegido para el ataque del Movistar con el viento. Lo han hablado en la reunión táctica. Eusebio Unzue marcha 10 kilómetros por delante y cuando pasa por allí y ve que el viento sopla tremendo, y que ante él se abre una interminable recta que en escalones y toboganes desciende por la comarca hacia Maqueda, Torrijos y Albarreal, donde los chopos del Tajo, informa a Arrieta: se dan las condiciones, adelante. Producida la caída, Marc Soler, el más rápido de los Movistar, se encuentra en cabeza. Duda. ¿Sigo o no? Le pregunta por el pinganillo al director. “Adelante”, le responden. La operación no se aborta. En pocos minutos, el Movistar ha organizado un abanico en toda regla. Detrás, desperdigados, desorganizados, los rivales más importantes. Otra vez en la Castilla más desnuda, la Vuelta está a punto de sufrir un terremoto más fuerte que el de Guadalajara. Solo la intervención de los comisarios, que permiten que los coches de los equipos se organicen para que a su rebufo se organicen hileras de corredores que retornan veloces al pelotón, puede frenar la ofensiva apenas iniciada y ya destructora.

La nostalgia es entonces un memorial de agravios. Todos recuerdan ocasiones en las que todos fueron víctimas. Gois, Tour del 13. Caídas. Y tú más.

El pelotón se reúne y los ciclistas de los equipos insultan y quieren avergonzar a los del Movistar, a Valverde en cabeza, por lo que consideran su nula deportividad. Los del Movistar se escudan en que solo cumplieron órdenes. Los caídos apelan a su idea de fair play, una noción moral de geometría variable en el ciclismo; a un herido no se le ataca. Y Superman, a quien ni el frío danés Fuglsang puede frenar, salta al insulto televisado: “Han actuado muy mal. Ha sido una falta de respeto”, dice el colombiano, tan maldito en las carreras que si no se cae solo le derriban hasta los espectadores, como en el pasado Giro y que apela al deber de “solidez” (por solidaridad) de todo el pelotón. “Lo han hecho los de siempre, los del Movistar, los típicos que se aprovechan de todos, los mismos tontos de siempre. Me da rabia estas actuaciones tan tontas del equipo del campeón del mundo. Vaya campeón del mundo tenemos”.

“No paramos”, dice Arrieta, quien critica a los comisarios por permitir llegar a los coches cuando en otras ocasiones no lo permiten, “porque ya estábamos en cabeza los equipos que queríamos salir a la zona del aire. Interpreto que era una accidente de carrera”.

A Eusebio Unzue no le gustó hacer lo que estaban haciendo, pero reclama que de una vez se establezca en los reglamentos cuándo un pelotón se tiene que detener en caso de caída.

Roglic, concentrado en lo suyo, afirmó: “Mi opinión es que no sé lo que pasó”.

Ajeno a todos, de la fuga olvidada surge un caballo loco, Rémi Cavagna, que llega, imparable, primero y solo, a su destino final en la altura del Alcázar de Toledo y de Bahamontes, desde donde se ve La Sagra y más allá los campos de Torrijos, donde el veneno crece.

La Vuelta llega a Gredos el sábado, donde sopla el aire y lloverá.

